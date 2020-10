F

très discrète à propos de l’accouchement d’une fille il y a quelques années, l’auteure lauréate du prix nigérian-américain Chimamanda Ngozi Adichie ne se soucie pas des détails plus difficiles de la grossesse et du travail dans cette nouvelle nouvelle sur le sexisme et la maternité célibataire, qui vient de sortir le Histoires originales d’Amazon.

Il s’ouvre avec Zikora, un avocat nigérian de 39 ans, vivant maintenant à Washington DC, en phase finale de travail à l’hôpital. Sa mère aux lèvres serrées regarde avec désapprobation alors que Zikora hurle de douleur, exigeant une péridurale. «Je la déshonorais maintenant; Je n’étais pas confronté au travail avec une dignité lacée », raconte Zikora, tout en souhaitant que ce soit Kwame, le père de l’enfant, qui soit avec elle au lieu de sa mère.

Nous apprenons que Zikora a rencontré Kwame, «un homme noir d’apparence propre», et comme elle, un avocat hautement qualifié, mais d’origine ghanéenne, lors d’un lancement de livre. Le couple était sorti joyeusement jusqu’au moment où Zikora a découvert qu’elle était enceinte, moment auquel Kwame a changé d’avis. «La nôtre était une histoire ancienne, la femme veut le bébé et l’homme ne veut pas du bébé et un terrain d’entente n’existe pas. À partir de ce moment, Kwame a refusé d’avoir plus rien à voir avec Zikora, rejetant ses appels et ses SMS.

Zikora pense à sa cousine Mmiliaku au Nigéria, qui est enceinte et a déjà cinq enfants, dont le plus jeune a six mois, et dont le mari «plus âgé et riche» Emmanuel attend qu’elle s’endorme avant de grimper sur elle et de violer effectivement sa.

Elle réfléchit au mariage de sa propre mère avec son père et à l’époque où elle avait huit ans et que son père quittait la maison familiale, toujours marié à sa mère, pour aller vivre avec sa seconde épouse, Aunty Nwanneka. «Elle était jeune, dodue, la peau luisante comme trempée dans l’huile», mais pour survivre, Tante Nwenneka «brandissait sa gentillesse comme un couteau subtil et tranchant».

Contrairement à la mère de Zikora, qui n’avait qu’une fille et avait subi plusieurs fausses couches et une hystérectomie, Aunty Nwanneka a pu fournir des fils pour hériter de la fortune familiale.

Zikora réfléchit également à une relation précédente qu’elle avait eue à l’université, avec un homme «qui était très sombre et très beau, presque comique dans son estime de soi», et qui la traitait comme une merde absolue. «Je ne savais pas encore que vous ne pouvez pas vous faire aimer », dit-elle.

Adichie, dont le premier roman, Purple Hibiscus a été publié alors qu’elle n’avait que 26 ans, a remporté une série de prix pour ses romans à succès sur les complexités de la culture africaine et afro-américaine, et continue d’écrire largement sur le féminisme et le sexisme – qu’elle a dit précédemment la rend encore plus en colère que le racisme. À Zikora, elle a produit une histoire formidable et courageuse, magnifiquement écrite dans une prose tendue et claire, qui met à nu les nombreuses injustices auxquelles les femmes – en particulier les femmes noires – sont encore confrontées, souvent aux mains d’un patriarcat noir. Il ne fait que 35 pages, mais vous le terminez avec le sentiment d’avoir lu quelque chose de beaucoup plus long et de beaucoup plus grand.