Les champions en titre de la Liga ont été contrariés 2-1 au troisième tour à El Collao mercredi soir après avoir concédé un vainqueur dramatique des prolongations au milieu de terrain Juanan Casanova.

L’effort du défenseur central Jose Solbes à 10 minutes de la fin des 90 premières minutes avait auparavant annulé la tête du défenseur madrilène Eder Militao sur un coup de mi-temps.

Pour rendre le résultat encore plus extraordinaire, la tenue de Segunda B Alcoyano a été réduite à 10 hommes dans la seconde moitié des prolongations après que Ramon Lopez Olivan ait reçu ses ordres de marche.

Alors que Madrid reposait plusieurs stars clés, leur onze de départ mercredi comprenait toujours Militao, Marcelo, Fede Valverde, Casemiro, Isco, Lucas Vazquez et Vinicius Junior.

en relation

Les goûts d’Eden Hazard, Karim Benzema, Toni Kroos et Marco Asensio ont tous été présentés hors du banc, entre-temps.

Une telle défaite choc est survenue à peine six jours après que Madrid ait raté une place en finale de la Super Coupe contre Barcelone après avoir perdu contre l’Athletic Bilbao.

Ils ont également dessiné deux de leurs trois derniers matchs en Liga pour s’asseoir deuxième et quatre points à la dérive du leader Atletico.

Malgré sans doute la pire défaite du club depuis qu’il a été battu 4-0 par Alcorcon de troisième division en 2009, le manager Zinedine Zidane a insisté sur le fait que ses joueurs madrilènes ne devraient pas se sentir gênés.

“Ce n’est pas une gêne, c’est quelque chose qui peut toujours arriver dans le football”, a-t-il déclaré. “Quelque chose comme ça peut arriver dans la carrière d’un footballeur, mais j’en assume la responsabilité et nous continuerons à travailler. Nous n’allons pas devenir fous à ce sujet.

“Les joueurs ont tout donné sur le terrain, nous avons eu quelques occasions et quand vous ne les marquez pas, c’est ce qui se passe. Leur gardien de but a effectué deux ou trois super arrêts et le deuxième but ne voulait tout simplement pas entrer.

“Si ça l’avait fait, ça aurait été un match très différent. C’est un moment difficile car nous sommes hors de la coupe, nous devions faire plus que ce que nous avons fait aujourd’hui mais au moins nous avons tout essayé.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par son avenir en tant que patron de Madrid, Zidane a ajouté: “Quand vous perdez, les gens parlent toujours de ça, mais je prends la responsabilité et quoi qu’il en soit. Je suis très détendu, nos joueurs veulent gagner chaque match, ils essayez toujours de le faire, mais parfois il se passe autre chose.

«Nous avons bien joué, un peu moins récemment, mais à part les deux derniers matchs, nous avons bien fait les choses cette saison et nous devons nous souvenir de ce dont nous sommes capables.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.