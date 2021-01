L’actrice de Big Little Lies, Zoe Kravitz, a demandé le divorce de son mari, Karl Glusman, à la fin du mois dernier. Kravitz et Glusman, tous deux âgés de 32 ans, se sont mariés pendant 18 mois après avoir commencé à sortir ensemble en octobre 2016. L’ancien couple a célébré son premier anniversaire de mariage le 29 juin.

Les archives judiciaires obtenues par PEOPLE samedi montrent que Kravitz a demandé le divorce de Glusman le 23 décembre. Le représentant de Kravitz a confirmé la scission au magazine. Le couple se serait marié légalement en mai, mais a organisé une cérémonie traditionnelle dans la maison parisienne du père de Kravitz, le rockeur Lenny Kravitz, un mois plus tard. Kravitz a partagé une photo en noir et blanc du mariage sur Instagram pour marquer son premier anniversaire. «Un an», a-t-elle simplement écrit.

Glusman, qui est également acteur, a également partagé un hommage sur sa page Instagram. “Un an … Pas l’année à laquelle nous nous attendions … mais j’ai l’impression que si nous pouvons y arriver, nous pouvons tout affronter. Je t’aime. Plus que tout”, a-t-il écrit dans un post Instagram maintenant supprimé. . “Tu es mon meilleur ami … tu me fais craquer et tu fais fondre mon cœur … tu m’appelles sur mes taureaux – et tu me mets au défi de grandir … Je t’aime pour ça. Et je ferai tout et n’importe quoi pour toi jusqu’au jour de ma mort », écrit-il. “Maintenant, allons sauver le monde.”

Kravitz a gardé sa relation avec Glusman hors des projecteurs, mais elle a annoncé la nouvelle de ses fiançailles dans une interview de 2018 avec Rolling Stone. “Oh ouais, je suis fiancée”, a-t-elle dit, ajoutant plus tard, “Je ne l’ai encore dit à personne – je veux dire, je ne l’ai pas dit au monde. Je voulais que ça reste privé. »Les deux se sont rencontrés dans un bar avec des amis communs et Glusman avait le béguin pour elle avant de se rencontrer.

«Je peux être mon moi le plus étrange autour de lui», a déclaré Kravitz à Rolling Stone. “C’est tellement relaxant d’être avec quelqu’un où vous pouvez être à cent pour cent ce que vous ressentez.” Elle a dit que les fiançailles étaient une surprise. Glusman espérait proposer à Paris, mais un travail l’a gêné, il a donc créé une atmosphère romantique dans leur salon. “Il a réussi”, a déclaré Kravitz. “Et j’aime que ce n’était pas ce plan élaboré à Paris. C’était à la maison, en pantalon de jogging.”

Kravitz est la fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet. Elle a joué le rôle de Leta Lestrange dans les films Fantastic Beasts et joue Catwoman dans le prochain The Batman. Elle a également joué Bonnie Carlson dans les deux saisons de Big Little Lies de HBO, remportant une nomination aux Screen Actors Guild Awards dans le cadre de la distribution de l’émission.