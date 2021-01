L’actrice latine Zoe Saldaña fera partie du nouveau film du réalisateur David O. Russell, un film dont on ne sait pratiquement rien et qui mettra également en vedette Rami Malek.

Le portail Deadline a révélé mercredi ces deux nouvelles signatures pour un excellent casting qui comprenait déjà Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington.

Ce nouveau film n’a toujours pas de titre et aucun détail de son intrigue n’a été révélé, mais on sait qu’il signifiera le retour au cinéma du célèbre réalisateur mexicain de la photographie Emmanuel «El Chivo» Lubezki, devenu en 2016 le premier vainqueur. trois Oscars d’affilée pour la meilleure photographie (Gravity, 2013; Birdman, 2014; et The Revenant, 2015).

David O. Russell a été candidat aux Oscars cinq fois, sans jamais avoir pris la statuette, et sa filmographie comprend des titres très intéressants tels que Three Kings (1999), The Fighter (2010), Silver Linings Playbook (2012), American Hustle (2013) et Joy (2015).

Saldaña est l’un des visages latins les plus connus d’Hollywood et son nom est lié à d’énormes succès sur grand écran.

En 2019, il a sorti Avengers: Endgame, un film Marvel qui est devenu le film le plus rentable de l’histoire (sans tenir compte de l’inflation) avec un total de 2,798 millions de dollars.

Avec le rôle de Gamora, elle a également participé aux films Guardians of the Galaxy.

Source: Cependant