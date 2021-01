Zoom!, Celia Lora rapproche ses charmes et tombe amoureuse d’Instagram | Instagram

Celia Lora a capturé des milliers de regards sur Instagram, ceci après avoir partagé une vidéo vraiment délirante pour ses abonnés alors que la belle camarade de jeu a une fois de plus montré ses charmes pour le réseau social.

Avec une jolie coordinatrice de dentelle rose, la fille de Alex Lora On l’a vu sur son compte officiel, mais sans aucun doute ce qui a ravi les internautes, c’est que la star d’Acapulco Shore a apporté ses charmes à la caméra pour qu’ils soient plus appréciés par ses fidèles followers.

Mais non seulement les courbes de Celia Lora ont attiré l’attention de tout le monde, mais aussi son regard énigmatique, ces yeux bleus dont beaucoup sont tombés amoureux, sont devenus le protagoniste du bref enregistrement qu’elle a elle-même réalisé.

Celia Lora l’a accompagnée coordonnée avec un collier particulier avec deux anneaux à des fins personnelles assez diverses et a étiqueté un compte dans lequel de nombreux similaires peuvent être trouvés. En outre, le patron d’Acapulco Shore a déclaré aux internautes qu’il se trouvait à Mexico.

Cette publication, assez agréable pour les adeptes de la playmate mexicaine, a dépassé le demi-million de reproductions en moins de 20 heures. L’influenceuse compte plus de 8 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel et beaucoup d’entre eux n’ont pas pu résister à écrire quelques compliments à la fille des leaders du Tri.

Récemment, Célia lora a fait quelques aveux dans une interview avec le chauffeur bien-aimé Yordi Rosado. Avec la sincérité et l’irrévérence qui la caractérisent, la Mexicaine a partagé que ses parents sont apparemment “plus de fraises” que beaucoup ne le penseraient puisqu’elle a avoué que Chela Lora “avait crié au paradis” lorsqu’elle a découvert que sa fille avait posé pour le célèbre magazine de lapin.

La célèbre mexicaine a avoué que depuis l’âge de 16 ans, elle a généralement acquis ces magazines et qu’elle a toujours voulu être l’une des belles femmes de l’intérieur, un rêve qui s’est finalement réalisé; Il a également partagé que les photographies qui y apparaissent n’ont rien à voir avec ce que les gens imaginent.

Yordi Rosado a demandé à la fille d’Alex Lora si elle allait changer son style de vie, ou si elle y avait pensé, ceci en raison du passage du temps; à laquelle Celia Lora a avoué sans détour que du tout, qu’elle aime faire la fête et “ne pas s’installer”, elle a également souligné qu’elle a beaucoup de ses emplois actuels grâce à sa personnalité et son style de vie.

Le beau camarade de jeu mexicain Elle a répété à plusieurs reprises qu’elle ne pensait pas à avoir un partenaire stable et qu’elle pourrait même être plus d’accord avec Jay d’Acapulco Shore sur le polyamour que sur le fait d’avoir une relation stable. Lora a souligné que les gens ne savent pas comment avoir des relations sérieuses et qu’il vaut mieux ne pas les avoir.

Les pensées de la belle Celia Lora sur l’amour et nombre de ses expériences ont été exposées par elle-même dans son célèbre spectacle Le bureau de l’amour, le même qu’il a partagé avec MTV sur Facebook, mais il a déjà pris fin en décembre dernier.

Parmi ses confessions figuraient que les hommes croient qu’il aime tout ce qui est brutal, les commentaires osés qu’ils lui envoient sur les réseaux sociaux et même son expérience en avion! Célia lora Elle a montré une fois de plus dans ce programme qu’elle est une femme ouverte et sans excuse et, surtout, qu’elle n’a rien à cacher.

Celia Lora sera sûrement là pendant un certain temps et ses adeptes apprécient qu’elle continue d’être unique, originale et réelle.