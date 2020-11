Zoom!, Jennifer López concentre sa silhouette et ravit Instagram | .

Vraiment spectaculaire! Il ne fait aucun doute que la belle Jennifer López nous laisse chaque jour plus étonné par sa beauté et son talent, à cette occasion, la Bronx Diva Il a diverti ses followers sur Instagram en leur offrant une vue vraiment spectaculaire de son anatomie.

JLo a partagé une journée détendue à la plage, qui pour les utilisateurs d’Instagram n’était pas du tout détendue puisqu’en exhibant ses courbes prononcées, la fiancée de Alex Rodriguez il était sur le point de faire battre leur cœur.

Jennifer Lopez Elle s’est montrée allongée sur le sable et vêtue d’un joli maillot de bain blanc qui avait des décolletés trop originaux qui mettaient en valeur sa beauté. C’est la même chanteuse qui a zoomé sur la caméra et a montré sa belle anatomie à ses disciples, en commençant par ses hanches, en passant par sa taille, son torse et atteignant son visage.

L’interprète de Ne m’aime pas, non seulement a montré son corps, mais a également montré à quel point son visage était beau et naturel et sans production dans ses cheveux. Un chapeau, un sac et un soleil éclatant qui dérangeaient ses yeux accompagnaient le protagoniste de épouse-moi ce jour-là, détendez-vous.

Personne n’aime une plage ombragée … , a écrit Jennifer López à côté de la vidéo, faisant allusion au soleil fort qui était à ce moment-là.

La publication a été partagée sur le compte Instagram officiel de JLo le 4 mars et a dépassé les 13 millions de vues sur le célèbre réseau social; Sa boîte de commentaires était remplie de compliments pour la chanteuse-actrice de 51 ans.

La fiancée d’Alex Rodríguez précise encore une fois que l’âge n’est qu’un chiffre et que le secret de sa beauté et de sa vitalité est sa discipline et sa saine alimentation.

Hier encore, Jennifer López a laissé Instagram à bout de souffle en étant partagée plus naturellement que jamais. La chanteuse portoricaine a partagé une vidéo tôt le matin dans laquelle diverses parties de son corps ont été agrandies, mais sans garde-robe; situation qui l’a rapidement mise en tendance.

Dans les images l’ex de Marc Anthony Il n’a utilisé ses mains que pour essayer de couvrir l’essentiel de lui-même et avec cette vidéo il a annoncé la proximité de In the morning, son neuvième album studio. Cette vidéo a plus de trois millions et demi de vues.

Mais quand les adeptes de JLo ont pensé qu’il ne pouvait pas y en avoir plus, la diva de la musique les a surpris avec une autre publication, qui serait la couverture de In the morning, son corps totalement sans vêtements. Jennifer Lopez a défié la jeunesse éternelle et a posé plus d’audace que jamais pour son album.

L’interprète de Pa Ti a posé de profil en montrant son célèbre r3t @ guard et en essayant de se couvrir un peu en plaçant une main sur son genou et une sur son visage. La célèbre femme nous a laissé voir une JLo qui était assez forte physiquement, en raison de son abdomen et de son dos marqués; mais aussi émotionnellement, d’avoir la force de se montrer tel qu’il est au monde.

Jennifer Lopez a montré qu’il ne fallait pas beaucoup de production pour être vraiment spectaculaire et sans garde-robe, arrière-plan ou cheveux très élaborés, elle s’est montrée au monde et a brillé plus que jamais par sa beauté. Un aspect très important à souligner est que l’actrice ne portait qu’un accessoire, pour être plus précis un bijou, la belle bague de fiançailles qu’Alex Rodríguez a mise sur sa main en guise de promesse de mariage.

Maintenant, ses followers sont plus anxieux que jamais, car si ce n’est qu’un avant-goût, ils ont hâte de voir ce que JLo leur réserve avec In the morning.