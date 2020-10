Avant la pandémie, de nombreuses entreprises utilisaient déjà l’application de visioconférence Zoom pour des réunions d’affaires, des entretiens et à d’autres fins. Ces jours-ci, de nombreuses personnes confrontées à de longues journées sans contact avec leurs amis et leur famille se sont déplacées vers Zoom pour des rencontres en personne et en groupe.

Ceci est un guide rapide pour ceux qui n’ont pas encore essayé Zoom ou qui ne sont pas encore familiarisés avec ses fonctionnalités (ou qui l’ont utilisé avec des amis mais qui souhaitent commencer leurs propres réunions). Il contient des conseils sur la façon de commencer à utiliser la version gratuite. Une chose à garder à l’esprit: alors que les appels vidéo individuels peuvent durer aussi longtemps que vous le souhaitez, tous les appels de groupe sur Zoom sont limités à 40 minutes. Si vous voulez avoir des discussions plus longues sans interruption (et que vous voulez quelques fonctionnalités supplémentaires), vous pouvez soit payer le plan Zoom Pro (14,99 $ par mois); vous pouvez également essayer une autre application de visioconférence. (Remarque: il a été rapporté que les 40 minutes sont parfois prolongées – au moins un membre du personnel de The Verge a constaté qu’une réunion en soirée avec cinq amis avait reçu une prolongation lorsque le temps commençait à manquer – mais il n’y a eu aucun mot officiel de changement. à partir de Zoom.)

Comment s’inscrire à Zoom

La première chose à faire, bien sûr, est de s’inscrire au service. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur portable ou depuis votre téléphone portable. Nous couvrirons d’abord le service Web.

Accédez à la page d’inscription de Zoom. Vous pourriez d’abord être invité à entrer votre date de naissance. En effet, si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez pas créer de compte Zoom à moins que ce ne soit pour l’école. Vous serez ensuite présenté avec quelques options pour créer un compte. En haut, vous pouvez saisir votre adresse e-mail dans la zone intitulée “Votre adresse e-mail professionnelle”. Si vous faites cela, passez à l’étape deux. Même si Zoom demande un e-mail professionnel, un e-mail personnel devrait fonctionner correctement. En mars, il a été signalé que Zoom avait divulgué des adresses e-mail et des photos d’utilisateurs via la fonction Annuaire de contacts de Zoom, car l’application pouvait penser que des personnes possédant certains domaines de messagerie travaillent pour la même entreprise, mais Zoom a supprimé cette fonctionnalité de correspondance de domaine en avril. Vous pouvez également créer un compte en cliquant sur les boutons «Se connecter avec SSO», «Se connecter avec Google» ou «Se connecter avec Facebook», après quoi il vous suffit de télécharger l’application de bureau Zoom et de passer à l’étape sept. Si vous avez entré un e-mail, Zoom enverra un e-mail d’activation à cette adresse. Cliquez sur le bouton «Activer le compte» dans l’e-mail ou copiez et collez l’URL d’activation dans votre navigateur pour activer votre compte. Sur la page qui s’ouvre dans votre navigateur Web, il vous sera ensuite demandé si vous vous inscrivez au nom d’une école. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton “Non”, puis sur “Continuer”. Sur la page suivante, indiquez vos nom et prénom et un mot de passe. Sur la page suivante, vous pouvez inviter d’autres personnes à créer un compte Zoom gratuit par e-mail. Vous pouvez ignorer cette étape si vous le souhaitez. Ensuite, vous recevrez un lien vers votre URL de réunion personnelle et vous aurez la possibilité de cliquer sur un bouton orange «Démarrer la réunion maintenant» pour démarrer une réunion de test. Si vous copiez cette URL dans votre navigateur ou cliquez sur ce bouton orange, vous devriez être invité à télécharger l’application de bureau Zoom. Suivez les instructions pour installer l’application. Après avoir installé l’application Zoom, vous verrez des boutons “Rejoindre une réunion” ou “Se connecter”. Pour démarrer votre réunion de test, cliquez sur “Connexion”. Sur l’écran suivant, entrez l’e-mail et le mot de passe que vous venez d’utiliser pour vous inscrire à Zoom dans votre navigateur. Si vous vous êtes inscrit en utilisant les boutons «Se connecter avec Google» ou «Se connecter avec Facebook», cliquez sur ces boutons ici et suivez les invites. Une fois connecté, assurez-vous que vous êtes sur l’onglet «Accueil», puis cliquez sur le bouton orange «Nouvelle réunion» dans l’application Zoom. Votre réunion commencera.

Vue Grille

Si vous vous inscrivez à Zoom à l’aide de l’application mobile, le processus est similaire à celui sur le Web. (Nous avons testé le processus d’inscription à l’aide de l’application iOS.)

Téléchargez l’application iOS ou Android. Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, les options vous permettant de rejoindre une réunion, de vous inscrire à Zoom ou de vous connecter à un compte Zoom vous seront présentées. Appuyez sur “S’inscrire”. Il vous sera ensuite demandé de confirmer votre âge. Une fois que vous avez fait cela, sur l’écran suivant, vous serez invité à entrer votre adresse e-mail, ainsi que vos nom et prénom. Une fois que vous avez fait, «Inscrivez-vous» et vous recevrez alors un e-mail d’activation. Appuyez sur le bouton «Activer le compte» dans l’e-mail que vous recevez, ou copiez et collez l’URL d’activation dans votre navigateur mobile À partir de là, il vous sera demandé de suivre les mêmes étapes décrites ci-dessus pour créer un compte, uniquement à partir de votre navigateur mobile Une fois vous arrivez à l’écran qui a votre URL de réunion Zoom personnelle et le bouton orange “Démarrer la réunion maintenant”, appuyez sur l’un ou l’autre et vous serez directement redirigé vers une salle d’attente pour votre réunion de test dans l’application Zoom. Pour ouvrir la réunion, appuyez sur le bouton «Se connecter» en bas de l’écran. Sur l’écran suivant, entrez vos informations de connexion et appuyez sur le bouton «Connexion». Votre réunion de test s’ouvrira dans l’application

Vue Grille

Démarrer une réunion maintenant

Une fois que vous vous êtes inscrit à Zoom et avez installé l’application, il est simple de démarrer une réunion.

Utilisation de l’application Web:

Ouvrez l’application Cliquez sur le bouton orange «Nouvelle réunion» si vous souhaitez démarrer une réunion immédiatement. Une fenêtre vidéo s’ouvrira et une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez rejoindre la réunion en utilisant l’audio de votre ordinateur et si vous souhaitez tester le haut-parleur et le microphone. (Si vous ne voulez plus vous soucier de cette question, cochez la case en bas de la fenêtre contextuelle.)

Cliquez sur le bouton orange pour démarrer une nouvelle réunion Pour inviter des personnes à la réunion, recherchez la barre d’outils qui apparaît lorsque vous déplacez votre souris dans la fenêtre de réunion et cliquez sur la petite flèche dans le bouton «Participants». Lorsque vous le faites, Zoom ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez inviter vos contacts Zoom, envoyer un e-mail avec des informations sur la façon d’accéder à votre réunion Zoom, copier l’URL de votre réunion dans votre presse-papiers ou copier un message plus long avec l’URL de votre réunion et composez le numéro. dans les informations dans votre presse-papiers. Vous pouvez également trouver le mot de passe de votre réunion dans ce menu. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton «Inviter».

Utiliser une application mobile

Sur l’application, appuyez sur «Nouvelle réunion» Choisissez si vous souhaitez la démarrer avec la vidéo activée et si vous souhaitez utiliser votre ID de réunion personnel (non recommandé; voir ci-dessus). Appuyez ensuite sur “Démarrer une réunion”. Pour inviter des personnes à la réunion, appuyez sur «Participants» sur la rangée d’icônes du bas, puis appuyez sur le bouton «Inviter» en bas de l’écran suivant. Lorsque vous le faites, vous pourrez envoyer une invitation à un message via une variété de services tels que Messenger, Messages ou Gmail; invitez vos contacts Zoom ou copiez le lien d’invitation dans le presse-papiers de votre téléphone.

Encore une fois, le bouton orange démarre une nouvelle réunion

Il est plus sûr de ne pas utiliser l’ID de réunion personnel

Planifier une réunion

Utilisation de l’application Web

Cliquez sur “Planifier” Une fenêtre pop-up vous donnera une variété d’options, y compris le sujet de la réunion, le calendrier, si vous utiliserez une “salle d’attente” (en d’autres termes, si chaque participant devra demander la permission d’entrer dans le réunion) et s’il s’agit d’une réunion récurrente Si vous cliquez sur «Options avancées», vous pouvez décider si les participants peuvent se joindre avant que l’hôte n’arrive, si les participants doivent être mis en sourdine à l’entrée et si vous souhaitez enregistrer automatiquement la session

Lorsque vous planifiez une réunion, vous obtenez une variété d’options de sécurité et de notification.

Remarque: vous pouvez choisir d’avoir un ID de réunion unique à générer automatiquement ou d’utiliser votre ID de réunion personnel (qui ne change pas). Nous vous suggérons fortement de faire le premier; en utilisant un identifiant unique, vous réduisez le risque d’être soumis au «Zoombombing», c’est-à-dire lorsque les trolls prennent en charge vos réunions Zoom.

La réunion programmée sera visible dans la fenêtre Zoom initiale, où vous pouvez la démarrer ou la supprimer.

Utiliser une application mobile

Cliquez sur «Programmer». Réglez la date, l’heure et le fuseau horaire de la réunion et si elle doit être répétée. Choisissez si vous souhaitez utiliser votre ID de réunion personnel; sinon, un identifiant unique sera généré (nous vous suggérons d’utiliser ce dernier; voir ci-dessus). Sélectionnez diverses options de sécurité, telles que les codes d’accès et les salles d’attente. Sous «Options avancées», vous pouvez choisir des options telles que permettre aux participants de se joindre avant l’hôte ou d’enregistrer automatiquement la réunion. Vous pouvez également l’ajouter à un calendrier. Appuyez sur “Terminé” (Android) ou “Enregistrer” (iOS) dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur “Programmer” pour une prochaine réunion

Comme pour la version Web, vous disposez de nombreuses options pour planifier une réunion

Invitez des personnes à votre réunion

Vous pouvez inviter des personnes à une réunion Zoom de différentes manières. Si vous utilisez les applications de bureau ou mobiles, cliquez ou appuyez sur l’onglet Réunions. De là:

Sur la première page de l’application de bureau, vous devriez voir votre réunion planifiée sur le côté droit. Cliquez sur les trois points à droite du titre de la réunion, puis sélectionnez “Copier l’invitation” pour copier l’URL, l’ID et les informations de connexion téléphonique de votre réunion Zoom dans votre presse-papiers. Vous pouvez ensuite le déposer dans un e-mail ou un message texte. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Réunions et cliquer sur le bouton «Copier l’invitation» à l’écran.

Le bouton «Réunions» vous permet d’envoyer une invitation Sur l’application mobile, appuyez sur l’application «Réunions» en bas de l’écran. Lorsque vous appuyez sur le bouton «Envoyer une invitation», vous pourrez envoyer une invitation à un message via une variété de services tels que Messenger, Messages ou Gmail; invitez vos contacts Zoom ou copiez le lien d’invitation dans le presse-papiers de votre téléphone.

Comme pour la version Web, “Réunions” vous permet d’envoyer une invitation

Vous pouvez envoyer votre invitation via une variété d’applications

Une fois que vous êtes opérationnel sur Zoom, assurez-vous de consulter également nos guides pour savoir comment sécuriser vos réunions Zoom, trouver des raccourcis clavier, modifier votre arrière-plan Zoom (voici quelques arrière-plans gratuits que vous pouvez utiliser) et enregistrer votre Zoomez sur les appels.

Mise à jour du 9 octobre à 10 h 40 HE: Cet article a été initialement publié le 31 mars 2020; les instructions ont été mises à jour.