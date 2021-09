Newscrypto (NWC) voit une augmentation de 64% en 24 heures – voici les meilleurs endroits pour l’acheter

Le prix Newscrypto (NWC) est sur un rallye haussier implacable depuis le 20 juillet et cela a attiré l’attention de la plupart des investisseurs crypto qui se battent maintenant pour la pièce de peur d’être laissé de côté car il y a des spéculations que les prix bougeront même plus élevé dans les prochains mois.

En raison de la demande croissante de Newscrypto (NWC) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Newscrypto (NWC) et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter Newscrypto (NWC) en ligne

Vous vous demandez comment et où acheter Newscrypto (NWC) en ligne ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces NWC que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter Newscrypto (NWC) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Inscrivez-vous instantanément à Skilling

Qu’est-ce que Newscrypto (NWC) ?

Newscrypto (NWC) est le jeton natif de l’écosystème NewsCrypto.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de l’écosystème NewsCrypto, il s’agit d’une plate-forme qui fournit un ensemble complet de ressources éducatives, d’indicateurs et de divertissements pour les traders de crypto-monnaie. Son objectif principal est de fournir aux traders de crypto tout ce dont ils ont besoin pour trader.

Le jeton NWC est utilisé pour déverrouiller l’accès à la plateforme.

Devriez-vous acheter Newscrypto (NWC) aujourd’hui ?

Newscrypto (NWC) a montré de grandes perspectives d’être une bonne opportunité d’investissement en raison de sa récente tendance à la hausse qu’il a maintenue pendant plus d’un mois.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Newscrypto (NWC)

Suite aux récents mouvements de prix, le prix NWC devrait poursuivre sa tendance haussière pour le reste de 2021. Cependant, il est toujours important de noter que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux Newscrypto (NWC)

‼ ️ La Plateforme v3.0 est LIVE MAINTENANT‼ ️ De la refonte complète au plus grand centre éducatif et aux nouveaux outils de trading propriétaires, préparez-vous à faire passer vos compétences au niveau supérieur ! ?? Tout simplement tout ce dont vous avez besoin au même endroit. Prendre plaisir! Essayez-le MAINTENANT ⬇️https: //t.co/l3meUY0JSG pic.twitter.com/zxUS4qwWO9 – NewsCrypto.io (@NwcPublic) 26 août 2021

Quelque chose d’assez doux arrive demain. ?? Nous travaillons en partenariat avec l’un des réseaux de blockchain les plus innovants et à la croissance la plus rapide en crypto ! ⚡️ Pouvez-vous deviner lequel? pic.twitter.com/vghtq0diHd – NewsCrypto.io (@NwcPublic) 6 septembre 2021

Le post Newscrypto (NWC) voit une augmentation de 64% en 24 heures – voici les meilleurs endroits pour l’acheter apparus en premier sur Invezz.