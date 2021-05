NewsGuard crée un service pour bloquer les publicités sur de soi-disant “ désinformation ” ⋆ .

NewsGuard a trouvé une nouvelle façon de discriminer les conservateurs tout en prétendant lutter contre la soi-disant «désinformation» en ligne.

La société de notation libérale NewsGuard a développé un service pour «placer des annonces sur des sources d’information crédibles». Son système pour déterminer si une source est «crédible» favorise massivement les organes d’information de gauche. Le nouveau service de NewsGuard, si les antécédents de l’organisation en sont une indication, continuera probablement le parti pris de gauche de NewsGuard contre les conservateurs. NewsGuard, dans une étude de cas pour le programme, a affirmé que «les grandes marques utilisant la publicité programmatique envoient régulièrement des dollars publicitaires à des sites Web de désinformation et de désinformation».

L’organisation a créé un nouveau service en réponse à ce qu’elle a qualifié de «désinformation». NewsGuard a qualifié le service de «publicité responsable pour les actualités». Le service prendrait le système de notation actuel de NewsGuard et travaillerait avec les marques «pour appliquer ces données sous la forme de listes d’exclusion, qui empêchent les publicités des marques de se retrouver sur le site Web de désinformation[s]et des listes d’inclusion, qui dirigent les publicités des marques vers des sites d’actualités crédibles. » Le système de notation de l’organisation n’est pas sans conséquence. Gordon Crovitz, co-PDG de NewsGuard, a écrit: «La recherche montre que l’accès à ces classements entraîne une baisse spectaculaire du nombre de personnes croyant ou partageant de faux contenus et une augmentation de la confiance pour les sites d’information de haute qualité» dans un éditorial pour Politico .

Le nouveau service de NewsGuard pour aider les annonceurs à lutter contre ce qu’il considère comme de la «désinformation» pourrait même être dangereux pour l’idée de la liberté d’expression, car l’organisation est si ouvertement de gauche. NewsGuard a publié une liste des «dix principaux récidivistes» en décembre 2020. Il a affirmé que les organisations avaient «publié des mensonges sur le COVID-19 et les élections américaines de 2020». La liste comprenait des points de vente tels que Breitbart, TheBlaze, The Epoch Times et LifeSiteNews. La liste «Trustworthy and Trending», d’autre part, comprenait une poignée de points de vente d’incendie de benne de gauche, notamment: NBC News, le New York Times, MSN.com de Microsoft, le Washington Post et la National Public Radio financée par des fonds publics.

NewsGuard est en partenariat avec Microsoft. Par conséquent, il n’est pas surprenant que le site Web ait noté MSN.com, l’agrégat d’actualités de Microsoft, avec un score parfait en 2020. NBC News a également obtenu un score parfait. Elise Jordan, analyste politique NBC News / MSNBC, siège actuellement au conseil consultatif de NewsGuard. Pendant ce temps, Leah Vann, analyste contributrice à NewsGuard, a publié des articles dans NBC News THINK.

«L’étiquette nutritionnelle» de LifeSiteNews, fournie par NewsGuard, s’est appuyée sur des articles marqués comme «opinion» pour critiquer le site pour des informations que le point de vente considère comme non factuelles, comme le lien entre le cancer du sein et l’avortement. Mais Jezebel, un site qui met en évidence et sympathise avec «des avorteurs illégaux sans licence et sans formation», est considéré comme un bon site par NewsGuard.

Le biais libéral de NewsGuard va cependant au-delà de son système de notation. Le co-PDG de NewsGuard, Steven Brill, a contribué quatre fois plus d’argent aux candidats démocrates qu’aux républicains en 2018.

