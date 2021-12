Newsmakers 2021 – L’Express Financier

Un tas de marques ont fait face à des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour avoir « blessé les sentiments » à travers leurs publicités

Le #Boycott est devenu une tendance

Un tas de marques ont fait face à des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour avoir « blessé les sentiments » à travers leurs publicités. La publicité de Manyavar remettant en cause le concept de « kanyadaan », une publicité de Ceat Tires dans laquelle Aamir Khan exhortait les gens à ne pas éclater de craquelins Diwali sur la route, et la publicité Fem de Dabur mettant en vedette un couple de même sexe observant le karwachauth faisaient partie de celles qui ont été sévèrement critiquées, et Menaces de #boycott. La plupart des marques se sont senties obligées de retirer leurs publicités respectives.

Les introductions en bourse à gogo

L’écosystème des start-up indiennes a connu un tourbillon d’activité, plusieurs entreprises se rapprochant de leurs ambitions d’introduction en bourse. One97 Communications (Paytm) a clôturé son offre avec une taille d’émission de Rs 18 300 crore, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse jamais réalisée pour une société indienne. Parmi les autres événements notables figuraient ceux de l’agrégateur alimentaire Zomato, du courtier d’assurance en ligne Policybazaar et de la société de vente au détail de mode Nykaa. MobiKwik, OLA, PharmEasy et Byju’s sont les prochains, avec des introductions en bourse à venir en 2022.

Méga fusion

En septembre, Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) et Sony Pictures Networks India (SPNI) ont annoncé que les deux sociétés fusionneraient et combineraient leurs réseaux linéaires, leurs actifs numériques, leurs opérations de production et leurs bibliothèques de programmes. Sony détiendrait une participation majoritaire dans la société combinée, et l’actuel directeur général et PDG de ZEEL, Punit Goenka, serait à la barre. L’annonce est intervenue au milieu de la lutte entre ZEEL et son plus grand investisseur, Invesco, qui a demandé l’éviction de Goenka du conseil d’administration.

La virée shopping de Reliance Retail

Reliance Retail Ventures, la branche de vente au détail de Reliance Industries, a conclu un accord de franchise principale avec 7-Eleven, Inc. pour lancer des magasins de proximité 7-Eleven en Inde. La société a acquis la marque de lingerie « amanté » de MAS Holdings, et a également acheté une participation de 52% dans la société Ritika du designer Ritu Kumar, ainsi qu’une participation de 41% dans Just Dial. De plus, il s’est aventuré dans l’espace d’épicerie ultra-premium avec Freshpik.

Affaires de droits

La Premier League indienne a été scindée en deux parties en 2021 en raison de la deuxième vague de la pandémie. On estime que le diffuseur Star India a gagné environ 3 000 crores de roupies en revenus publicitaires cette année grâce à la propriété. BCCI a ajouté deux autres équipes – Lucknow et Ahmedabad – détenues par RP-Sanjiv Goenka Group et CVC Capital Partners – portant le nombre total d’équipes IPL à 10. Après avoir obtenu les droits de diffusion des matchs de cricket néo-zélandais en novembre 2020, Amazon Prime Video a obtenu les droits de diffusion en continu des matchs féminins de la National Basketball Association en Inde.

Dentsu redux

En 2021, la branche indienne de dentsu international a connu une vague de sorties de haut niveau : tout d’abord, les PDG et fondateurs d’agences telles que Taproot Dentsu et iProspect ont quitté le réseau ; puis en novembre, Ashish Bhasin, PDG et président de l’APAC de dentsu international, a mis fin à son mandat de 13 ans avec le réseau. Conformément au réalignement mondial du réseau, ses agences indiennes ont été divisées en trois secteurs verticaux : la création dirigée par Amit Wadhwa, les médias par Divya Karani et le CXM dirigé par Anubhav Sonthalia.

Idiot box malheurs

L’affaire d’escroquerie TRP de l’année dernière a continué de jeter une ombre sur BARC India, dont la crédibilité en tant qu’agence de notation télévisée «équitable» est mise en doute. Son PDG Sunil Lulla – qui avait également été interrogé par la police de Mumbai en référence à l’escroquerie – a finalement démissionné en août, cédant les rênes à Nakul Chopra. Pendant ce temps, l’avenir de l’industrie de la radiodiffusion reste incertain, TRAI reportant la mise en œuvre de NTO 2.0 jusqu’en avril 2022.

Besoin de vitesse

La livraison express d’épicerie, également appelée commerce rapide, est devenue un mot à la mode au cours de la dernière année. Grofers, maintenant Blinkit, a lancé un service de livraison d’épicerie en 10 minutes, tandis que Dunzo, via Dunzo Daily, a commencé la livraison d’épicerie en 19 minutes. En outre, BigBasket, propriété du groupe Tata, a lancé son premier magasin physique Fresho à Bangalore. JioMart s’est associé à WhatsApp pour permettre aux utilisateurs de faire leurs courses via la plate-forme de messagerie.

Lire aussi : Médias indiens et entel’industrie du divertissement devrait atteindre 55 à 70 milliards de dollars d’ici 2030 : rapport

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.