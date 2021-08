Hier, nous avons rendu compte de la mort par COVID de Dick Farrel, le jock choc radio de Floride. À l’époque, les rapports n’incluaient pas plus d’informations de base sur Farrel, telles que le fait qu’il était également un ancien hôte de Newsmax, et les rapports ne contenaient pas non plus ce que Farrel avait spécifiquement dit tout en niant que COVID pourrait être mortel et le vaccin une bouée de sauvetage. Rien de tout cela n’aura d’importance pour sa famille et ses amis, ni pour Farrel, car rien ne le ramènera. Cela peut servir à éduquer le public sur la force du mouvement « anti-COVID » (dans toutes ses itérations) et sur ce à quoi nous, le grand public, sommes confrontés pour atteindre l’immunité collective.

Selon le Huffington Post, Farell s’est moqué des vaccins, de la « arnaque » et a qualifié à divers moments le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert mondial des maladies infectieuses âgé de 81 ans, de « monstre du mensonge ».

Le partenaire de Farrel, Kit Farley, a déclaré sur Facebook qu’il était « connu comme l’autre Rush Limbaugh. Le cœur lourd, je peux seulement dire que c’était tellement inattendu. Il va nous manquer.” Nous sommes sûrs qu’il manquera à sa famille, mais le monde est meilleur sans sa désinformation.

Selon HuffPo :

Il s’agit d’un homme qui, il y a moins d’un mois, a appelé le vaccin « Bull Shid » dans une publication sur Facebook. Plus tard, il a écrit : « Pourquoi prendre un vax promu par des gens qui ont menti tout le temps sur les masques ? Il a affirmé que les démocrates complotaient pour donner l’impression que la pandémie était en cours dans le cadre d’une prise de pouvoir. Il a qualifié COVID-19 d’« arnaque ».

Hair a déclaré à l’affilié de NBC WPTV : « J’étais l’une des personnes comme lui qui ne faisaient pas confiance au vaccin. J’ai fait confiance à mon système immunitaire. J’ai juste eu plus peur de contracter COVID-19 que de tout effet secondaire possible du vaccin. Je suis content d’avoir été vacciné.

Il est probablement préférable de terminer ce rapport en notant que, comme indiqué ci-dessus, Farrel était basé en Floride, le même État qui a battu le record du plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 en une journée vendredi… et c’était la troisième fois en juste une semaine.

