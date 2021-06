Newsmax Anchor Greg Kelly tweete puis supprime les messages racistes, dit qu’il était sarcastique ⋆ 10z viral

in

L’ancien présentateur local de New York, Greg Kelly, est l’un des noms les plus en vue travaillant sur Newsmax. Il a eu des moments viraux ces derniers temps, notamment un incident chez McDonalds où il a été appelé un Male Karen et un autre où il s’est plaint de ne pas avoir été invité à des réunions d’entreprise.

Image via une capture d’écran

Mais surtout, Kelly a poussé les points de discussion des griefs des hommes blancs. C’est exactement ce qu’il faisait dimanche après-midi lorsqu’il a été interpellé pour ses tweets racistes. Le présentateur de Newsmax a affirmé plus tard qu’il était juste sarcastique.

Dans un message, Kelly s’est plainte du manque de représentation blanche dans les publicités. Il a écrit : « Je regarde beaucoup de « TV régulière »—Il n’y a pas d’HOMMES BLANCS dans les publicités. Apparemment, du jour au lendemain, nous avons perdu notre intérêt pour les VOITURES, LES FINANCES, L’HYGIÈNE PERSONNELLE, LES MEUBLES, LES ANIMAUX DE COMPAGNIE, LES VACANCES, LES BOISSONS GAZEUSES, LES ASSURANCES, LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, LA RÉPARATION À DOMICILE, L’EXERCICE, LES PARCS D’ATTRACTIONS, LES HTELS.

Je regarde beaucoup de « TV régulière »—Il n’y a pas d’HOMMES BLANCS dans les publicités. Apparemment, du jour au lendemain, nous avons perdu notre intérêt pour les VOITURES, LES FINANCES, L’HYGIÈNE PERSONNELLE, LES MEUBLES, LES ANIMAUX DE COMPAGNIE, LES VACANCES, LES BOISSONS GAZEUSES, LES ASSURANCES, LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, LA RÉPARATION À DOMICILE, L’EXERCICE, LES PARCS D’AMUSEMENT, LES HTELS, LA CL – Greg Kelly (@gregkellyusa) 13 juin 2021

Kelly a ensuite affirmé que lorsqu’il était dans l’armée, les troupes blanches étaient très heureuses que Bill Clinton soit président. « C’est donc le porte-avions USS America sur lequel je suis en train d’atterrir. Le simple fait de savoir que le président Clinton, qui était en poste à l’époque, était un homme de race blanche en valait la peine – demandez à n’importe quel officier blanc qui a servi sous ses ordres. Nous avons tellement apprécié sa course.

Image via une capture d’écran

Kelly a retiré le message après de nombreuses plaintes. Newsmax a déclaré dans une déclaration à Jeremy Barr du Washington Post : « Chez Newsmax, nous n’encourageons jamais la publication d’opinions racistes ou qui font appel aux racistes. Nous examinons actuellement la question. »