Newsmax fait la promotion d’un homme horrible qui a volé le drapeau illégal de Trump, “ Trump est président ” et JFK Jr. est son vice-président ⋆ .

Le mois dernier, j’ai rendu compte du culte de Trump, Jay Johnson, propriétaire d’une entreprise à Buffalo, Minnesota, qui a clairement indiqué qu’il était prêt à aller en prison pour avoir refusé d’abattre un énorme drapeau «Trump 2020» qui viole les ordonnances de la ville. Maintenant, il a hissé un drapeau plus récent et plus grand qui présente le nom de l’ex-président Donald Trump ainsi que celui de son «nouveau vice-président» JFK. Jr. Oh, et un slogan de QAnon aussi.

Maintenant, il s’avère que Newsmax adore Johnson, Joe.My.God. rapports.

Dans l’introduction idiote, l’hôte Bob Schmitt a ceci à dire:

«Ce week-end, il a doublé, mis un drapeau encore plus grand. Celui-ci mesure 40 sur 60. Il mesure 900 pieds carrés de plus que son ancien drapeau. Donc, cette chose fait environ 3600 pieds carrés. C’est énorme. La taille de l’empreinte d’une maison. Il le fait également voler fièrement dans la petite ville de Buffalo, dans le Minnesota, qui est, je suppose, techniquement un état bleu, ce qui le rend encore plus drôle. Jay Johnson se joint à nous maintenant.

Bien sûr, Johnson est plein de fanfaronnades et, pour une raison quelconque, il pense que JFK Jr.est toujours en vie. Apparemment, c’est une croyance commune parmi les croyants inconditionnels de QAnon, selon RollingStone. Il semble que Johnson ne soit pas différent.

«Eh bien, Trump, pour moi, est le seul garde forestier et le seul garde forestier a besoin d’un gars à ses côtés, et c’est JFK. Et j’ai donc décidé de le mettre en place et de laisser les gens – pensez à ce qui se passe.

Schmitt voulait savoir «où en êtes-vous, comment amenez-vous JFK dans ce domaine? Expliquez-moi cela un peu.

«Eh bien, JFK et Donald Trump étaient amis», a déclaré Johnson. «Et je ne sais pas si vous le savez, mais Donald Trump est président et Donald Trump a besoin d’un vice-président. Alors quand le moment était venu, je l’ai fait sortir. Et c’est votre nouveau vice-président. «Voilà, d’accord», répond Schmitt.

En effet. Voilà. Pas de réelles tentatives de Schmitt pour poser les questions difficiles. Le reste du monde sain d’esprit sait que JFK Jr. est décédé il y a plus de 20 ans, mais Johnson doit maintenir ce fantasme selon lequel Trump est en quelque sorte président. Il viole les ordonnances de la ville pour promouvoir cela et pousser des théories qui ont été largement et avec succès démystifiées.

J’espère que les gens comme ça commenceront à disparaître parce que nous savons déjà ce qui s’est passé le 6 janvier, grâce à des gens comme ça.