Newsmax se moque d’AOC pour avoir reçu une thérapie après l’émeute du Capitole ⋆ .

Greg Kelly, un animateur de Newsmax, s’est moqué de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez pour avoir cherché une thérapie à la suite de l’émeute du Capitole plus tôt cette année.

M. Kelly a fait les commentaires lundi sur un segment de b-roll qui montrait Mme Ocasio-Cortez prononçant un discours sur le sol de la Chambre, affirmant qu’elle «était en train de s’effondrer».

Newsmax est un diffuseur conservateur qui rapporte des informations ouvertement pro-Donald Trump.

M. Kelly a dit qu’elle était «idiote» et qu ‘«elle suit une thérapie et, de toute évidence, elle pourrait en utiliser».

M. Kelly est un partisan sans faille de M. Trump et a récemment été fustigé pour avoir tweeté une photo de lui-même avec M. Trump dans laquelle il porte un pantalon cargo de 1400 $.

Dans une récente interview pour Latino USA, Mme Ocasio-Cortez a déclaré: «Je fais de la thérapie, mais je viens de ralentir».

«Je pense que l’administration Trump avait beaucoup d’entre nous, en particulier les communautés latino-américaines, sur un mode très réactif», a-t-elle déclaré.

La députée a décrit l’insurrection comme «extraordinairement traumatisante».

«Après le 6, j’ai mis du temps et c’était vraiment [Rep.] Ayanna Pressley quand je lui ai expliqué ce qui m’est arrivé, comme le jour de, parce que j’ai couru à son bureau et elle m’a dit: «Vous devez reconnaître un traumatisme» », a-t-elle déclaré dans l’interview.

Elle avait précédemment déclaré qu’elle pensait «qu’elle allait mourir» le jour de l’émeute et qu’elle s’était cachée dans une salle de bain avec un membre du personnel pendant que les émeutiers scandaient son nom.

Mme Ocasio-Cortez fait fréquemment l’objet de dérision à droite et a reçu des menaces de mort de la part des conservateurs.

La membre du Congrès est même devenue une cible pour les autres membres de la Chambre; La députée Marjorie Taylor Greene a fréquemment harcelé Mme Ocasio-Cortez depuis son arrivée à la législature.

Mme Greene s’est enregistrée en train de crier dans la fente aux lettres du bureau de Mme Ocasio-Cortez avant de se lancer en politique, la harcelant ainsi que ses employés.

Plus récemment, la membre du Congrès a crié après Mme Ocasio-Cortez à l’extérieur de la chambre de la Chambre, affirmant qu’elle soutenait l’antifa et Black Lives Matter, qu’elle appelait les organisations «terroristes». Elle a également affirmé qu’elle était une «poule» pour avoir refusé de débattre avec elle du Green New Deal.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a suggéré que les actions de Mme Greene pourraient justifier un examen par le comité d’éthique de la Chambre.

