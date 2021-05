Newsmax s’excuse auprès de Dominion et jette les dénonciateurs de fraude électorale sous le bus pour éviter un procès ⋆ .

par Shane Trejo, Big League Politics:

Newsmax a présenté des excuses à Dominion Voting Systems, jetant les dénonciateurs de fraude électorale sous le bus pour mettre fin à une poursuite.

«Depuis le jour du scrutin, divers invités, avocats et animateurs sur Newsmax ont émis des opinions et des affirmations sur le Dr Eric Coomer, directeur de la stratégie produit et de la sécurité chez Dominion Voting Systems», peut-on lire dans les excuses.

«Newsmax aimerait clarifier sa couverture du Dr Coomer et noter que si Newsmax a initialement couvert les affirmations des avocats, partisans et autres du président Trump selon lesquelles le Dr Coomer a joué un rôle dans la manipulation des machines à voter du Dominion, du logiciel de vote du Dominion, et le vote final compte Lors de l’élection présidentielle de 2020, Newsmax n’a par la suite trouvé aucune preuve que de telles allégations étaient vraies », ajoute la lettre rampante.

Dominion a commis une infraction contre les dénonciateurs de fraude électorale et les médias désireux de couvrir leurs allégations de criminalité coordonnée généralisée qui se sont produites le soir des élections.

Big League Politics a rendu compte de la campagne du Dominion qui a intenté des poursuites spécieuses, envoyant des menaces à des personnes éminentes avec le courage de dénoncer ce qu’ils ont observé:

«Dominion Voting Systems envoie des lettres de menaces aux dénonciateurs depuis de nombreuses semaines, mais ils ont distingué l’ancien sénateur de l’État du Michigan, Patrick Colbeck, exigeant qu’il cesse de dénoncer la fraude électorale qu’il a attesté avoir vu de première main à Detroit le soir des élections.

Dominion accuse Colbeck d’avoir participé à une «campagne de désinformation» tout en donnant sa présentation «Cas pour la décertification MI» à travers l’État. Colbeck soutient qu’il a vu des ordinateurs connectés à Internet, une violation de données potentiellement massive, au TCF Center la nuit des élections où les bulletins de vote étaient compilés.

“Vous semez sciemment la discorde dans notre démocratie, tout en sollicitant des sommes exorbitantes – totalisant plus d’un million de dollars jusqu’à présent – de votre public versé directement à votre entreprise personnelle”, ont écrit les avocats Thomas Clare et Megan Meier dans leur lettre à Colbeck.

«Ne vous y trompez pas, Dominion vous tiendra responsable de ces mensonges», ont ajouté les avocats.

Dominion est dans une quête effrénée pour utiliser son pouvoir concentré pour détruire la vie des dénonciateurs de fraude électorale, aidés par leurs alliés dans les faux médias, le Parti démocrate et l’État profond. Ils ne semblent pas vouloir une enquête sérieuse sur leurs ordinateurs et tous les bulletins de vote suspects qui se sont présentés en pleine nuit après le dépouillement s’étaient mystérieusement arrêtés.

«Il n’y a rien que vous puissiez dire ou faire à ce stade pour réparer les dommages qui ont été causés à Dominion», déclarait leur lettre. «La société doit donc expressément réserver tous les droits légaux à votre encontre et vous rappeler votre obligation permanente de préserver tous les documents qui se rapportent de quelque manière que ce soit à ces questions.»

Newsmax est encore plus lâche que Fox News. Il n’est pas surprenant que le fondateur de Newsmax soit un donateur de longue date de la Fondation Clinton ayant des liens étroits avec les démocrates.

En savoir plus @ BigLeaguePolitics.com