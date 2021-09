Newsom a gagné. Le système de rappel de la Californie pourrait utiliser une réforme.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom (D) a repoussé une tentative des républicains de le rappeler de ce bureau. De nombreux votes restent à comptabiliser dans l’État, mais l’avance de Newsom semble solide – bien plus de 60% des votes sur la question de rappel concernent le maintien de Newsom au pouvoir.

Le résultat est une justification de la stratégie de Newsom de cadrer le concours entre lui-même et le principal candidat républicain pour le remplacer, l’animateur de radio conservateur Larry Elder. Mais la route tumultueuse et coûteuse ici montre que le système de rappel reste une bombe à retardement pour les démocrates, même s’il n’a pas explosé cette fois.

La tentative de rappel est née de la frustration des conservateurs envers la gouvernance de Newsom. La stratégie consistant à pousser le rappel maintenant plutôt que d’attendre la course du gouverneur normalement prévue l’année prochaine était une tentative de pirater essentiellement le système électoral californien, car le système de rappel bizarrement conçu donnait aux conservateurs une chance inhabituellement élevée de gagner.

Si Newsom n’avait pas dépassé les 50 pour cent des voix sur la question de rappel, il aurait été évincé. Ensuite, celui qui est arrivé en première place dans le champ bondé de candidats qui se présentent pour le remplacer serait devenu gouverneur – même s’il avait obtenu beaucoup moins de 50 pour cent des voix globales. Newsom s’est vu interdire de se présenter lui-même comme candidat de remplacement.

L’animateur de talk-show radio conservateur Larry Elder (au centre) vu avec des partisans lors d’un arrêt de campagne à Norwalk, en Californie, le 13 juillet. Marcio Jose Sanchez/AP

Il y avait donc une étrange asymétrie : Newsom avait besoin d’une majorité sur la question de la révocation pour rester au pouvoir, mais son remplaçant aurait pu gagner avec une petite tranche des voix. Cela a ravi les conservateurs, car un candidat conservateur a peu de chances de remporter une élection californienne typique à deux candidats. Et pendant un certain temps cet été, ce résultat a semblé quelque peu plausible dans les sondages – la base démocrate était désengagée et certains sondages sur la question de rappel étaient presque à égalité.

La stratégie de Newsom pour empêcher cela était de s’assurer qu’aucun démocrate crédible n’entrait dans la course en tant que candidat de remplacement, puis de présenter le choix des électeurs comme étant vraiment à propos de Newsom ou Elder, qui, selon lui, était beaucoup trop conservateur pour être gouverneur. Ce n’était pas seulement une rotation intelligente – une fois que le terrain a pris forme, ce choix est rapidement devenu la réalité à laquelle les électeurs étaient confrontés, comme le montrent les sondages reflétant les préférences des électeurs républicains.

Elder a mené presque tous les sondages de la question de remplacement depuis juillet, et la plupart à deux chiffres. Les autres candidats républicains, comme le candidat au gouverneur de 2018, John Cox, l’ancien maire de San Diego Kevin Faulconer et la célébrité Caitlyn Jenner, avaient beaucoup moins de soutien. Une grande partie de la base républicaine a simplement afflué vers l’animateur de radio de discussion grandiloquent et controversé. Les électeurs républicains ont choisi de faire de lui le candidat républicain par excellence.

Mais la part des voix d’Elder n’a jamais frôlé les 50 %, même si de nombreux démocrates se sont abstenus sur la question du remplacement. Ainsi, lorsque Newsom a souligné que Elder pourrait devenir gouverneur avec bien moins d’une majorité des voix à moins que les démocrates ne se présentent en masse pour le garder, il disait la vérité.

À moins que le système ne soit réformé, davantage de tentatives de rappel des conservateurs semblent probables

Dans l’ensemble, la campagne de rappel a souligné à quel point il peut être facile d’obtenir un rappel sur le bulletin de vote. Les militants conservateurs avaient juste besoin d’obtenir les signatures de 12 % des électeurs qui se sont rendus à la dernière élection du gouverneur. Et même en Californie, 38% des électeurs ont soutenu l’adversaire du GOP de Newsom la dernière fois, donc avec le cuir de chaussures et le financement appropriés, ce n’était pas un seuil difficile à atteindre.

Les gens ont voté lors de l’élection de rappel du gouverneur de Californie à Beverly Hills le 14 septembre. Robyn Beck/. via .

Ainsi, avec des conservateurs apparemment incapables de remporter des élections ordinaires dans tout l’État de Californie, attendez-vous à de futures tentatives pour tenter de déloger les démocrates par le biais du rappel. Cette fois-ci, la stratégie n’a pas fonctionné. Mais en 2003, il l’a fait, et peut-être qu’à l’avenir il le pourra à nouveau, dans les bonnes circonstances.

Même si les démocrates hésitent à essayer d’éliminer complètement la révocation (les électeurs n’aiment généralement pas qu’on leur retire le pouvoir), la réforme de sa structure asymétrique bizarre semble être une évidence pour eux.

Les possibilités incluent le fait de permettre au titulaire de se présenter comme candidat de remplacement, d’utiliser le vote par ordre de priorité pour la question de remplacement, ou d’abandonner complètement les candidats de remplacement et de laisser le lieutenant-gouverneur prendre le relais en cas de rappel. Tout changement devrait obtenir l’approbation des électeurs, mais ce serait peut-être faisable avec le spectre du gouverneur Elder qui plane toujours dans de nombreux esprits.

