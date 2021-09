Newsom dit que le mandat de vaccin à l’échelle de l’État dans les écoles est «sur la table»

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré mardi qu’un mandat potentiel de vaccin contre les coronavirus à l’échelle de l’État était «sur la table» pour les élèves de 12 ans et plus et que son bureau en discutait avec les districts scolaires de l’État.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec leur personnel pour comprendre les défis et les obstacles logistiques”, a déclaré Newsom aux journalistes, selon le Sacramento Bee. “Il y a des problèmes sur lesquels nous travaillons qui sont uniques et distinctifs par région. Et nous sommes donc dans ce processus d’arbitrage de l’examen plus large, comme nous l’avons dit, il est sur la table, mais aucune annonce à faire aujourd’hui.”

Newsom a publié le mois dernier un décret exigeant que les enseignants se fassent vacciner ou passent des tests réguliers de coronavirus ainsi qu’une commande de masques à l’échelle de l’État pour les étudiants et les enseignants.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 14 septembre 2021, le gouverneur de Californie Gavin Newsom prend la parole à San Francisco. Newsom a déclaré mardi qu’un mandat potentiel de vaccin contre les coronavirus à l’échelle de l’État était «sur la table» pour les élèves de 12 ans et plus et que son bureau en discutait avec les districts scolaires de l’État. (Photo AP/Jeff Chiu, fichier) (Photo AP/Jeff Chiu, fichier)

LE SYSTÈME HOSPITALIER DE CAROLINE DU NORD NOVANT HEALTH licencie 175 EMPLOYÉS QUI ONT REFUSÉ LE MANDAT DU VACCIN CONTRE LA COVID

La Californie impose plusieurs vaccins aux étudiants, notamment contre la diphtérie, la varicelle, les oreillons, la rougeole, la rubéole et l’hépatite B.

Le secrétaire californien à la Santé et aux Services sociaux, Mark Ghalys, a déclaré dans un communiqué que l’État surveillait comment le mandat de vaccination du district scolaire unifié de Los Angeles pour les élèves de 12 ans et plus se déroulait et “comprenait ce que cela signifie pour les élèves et les familles, le personnel également, et regarde comme d’autres comtés considèrent la même chose.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le district scolaire unifié d’Oakland a également voté pour un mandat pour les enfants de 12 ans et plus, a rapporté le Bee.