Newsom dit qu’il copiera les tactiques de l’interdiction de l’avortement au Texas pour mettre en œuvre le contrôle des armes à feu en Californie

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a exprimé samedi son indignation face à une décision de la Cour suprême d’autoriser le maintien en vigueur de l’interdiction de l’avortement pendant six semaines au Texas et a déclaré qu’il utiliserait des tactiques juridiques similaires pour lutter contre le contrôle des armes à feu dans son État.

La décision de vendredi de la Cour suprême a autorisé la loi du Texas sur l’avortement qui interdit la procédure après les six premières semaines de grossesse, mais a déclaré que les prestataires d’avortement ont le droit de contester la loi devant un tribunal fédéral. Cependant, la décision limite les fonctionnaires de l’État pouvant être poursuivis par les prestataires d’avortement, ce qui pourrait rendre difficile pour eux de reprendre l’avortement après la sixième semaine de grossesse.

Newsom, qui a fondé le California Future of Abortion Council, a déjà déclaré que son État serait un «sanctuaire» pour les personnes cherchant à avorter dans des États restreignant les procédures après la sixième semaine. Maintenant, le démocrate californien se bat avec le feu, affirmant qu’il utilisera la même tactique que celle utilisée par le Texas pour mettre en place un contrôle plus strict des armes à feu dans son État : « … si les États peuvent désormais protéger leurs lois contre l’examen par les tribunaux fédéraux qui comparent les armes d’assaut à l’armée suisse couteaux, alors la Californie utilisera cette autorité pour protéger la vie des gens, là où le Texas l’a utilisé pour mettre les femmes en danger », a déclaré le gouverneur Newsom dans sa réponse officielle à la décision de la Cour suprême.

Je n’arrive toujours pas à oublier que le gouverneur Gavin Newsom a dit qu’il modéliserait l’interdiction de l’avortement inhumain du Texas GQP pour la retourner contre les armes à feu à la place. Assez dur à cuire et totalement nécessaire. J’adore sa nouvelle approche no f*cks to give. ??

– Ricky Davila (@TheRickyDavila) 13 décembre 2021