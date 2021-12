Newsom quitte la Californie au milieu de la crise de la criminalité pour une tournée de livres

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a quitté le Golden State au milieu de la crise criminelle en cours pour partir en tournée à l’appui de son nouveau livre pour enfants.

Newsom s’est rendu à New York pour lancer sa tournée en soutien à son nouveau livre, « Ben & Emma’s Big Hit », publié par Philomel Books.

Le livre est basé sur l’expérience de Newsom qui a grandi avec la dyslexie et raconte l’histoire de Ben, un jeune garçon et fan de baseball qui utilise le passe-temps américain pour faire face à son trouble d’apprentissage, avec l’aide d’un enseignant et d’un ami.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom s’exprime lors d’une conférence de presse aux studios Universal à Universal City, en Californie. Mercredi, il a signé un projet de loi destiné à lutter contre le vol organisé dans le commerce de détail. (AP Photo/Ringo HW Chiu, dossier)

« Cela ne disparaît pas. Je suis confronté à cela tous les jours », a déclaré Newsom dans une interview à l’Associated Press. « Tant de gens (avec la dyslexie) abandonnent, et cela a des conséquences tragiques. Et d’autres qui n’abandonnent pas commencent à découvrir que c’est le plus beau cadeau de leur vie et qu’ils ne peuvent pas imaginer une vie sans lui . C’est vraiment mon expérience. »

Le voyage du gouverneur intervient au milieu d’une vague de criminalité massive.

Le gouverneur Gavin Newsom prend la parole lors d’une conférence de presse à Oakland, en Californie, le 27 octobre 2021. ((AP Photo/Jeff Chiu, File))

La série de smash-and-grabs dure depuis novembre, Newsom disant aux maires de « intensifier » et de tenir les criminels responsables de leurs actes.

« Si des personnes entrent par effraction, si des personnes volent votre propriété, elles doivent être arrêtées. La police doit les arrêter. Les procureurs doivent les poursuivre. Les juges doivent tenir les personnes responsables d’avoir enfreint la loi », a déclaré Newsom la semaine dernière.

« Ce ne sont pas des crimes sans victime, et je n’ai aucune empathie pour ces éléments criminels. »

Emma Colton de Fox News et Associated Press ont contribué au reportage.