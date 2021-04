Newt Gingrich appelle les médias sociaux à interdire Biden ⋆ .

Il semble que certains des fans de l’ancien président ne puissent pas faire la différence entre une personne exprimant une opinion politique avec laquelle d’autres pourraient être en désaccord et une personne incitant à une émeute meurtrière par des mensonges répétés. Newt Gingrich, par exemple, intervient pour suggérer que les sites de médias sociaux qui ont interdit Donald Trump devraient également interdire désormais le président Joe Biden.

[Photo by Richard Ellis/Getty Images]

Quelle est la différence entre Donald Trump affirmant à plusieurs reprises qu’il a remporté l’élection qu’il a perdue, appelant ses fans à se présenter au Capitole et à «être sauvage», exigeant qu’ils fassent pression sur le Congrès et Mike Pence pour annuler l’élection, et Joe Biden déclarant son avis sur les efforts de suppression des électeurs en Géorgie? Selon Newt Gingrich, aucun, et ils devraient subir la même punition.

Depuis que le président Biden a clairement menti à propos de la loi électorale de Géorgie, Twitter et Facebook ne devraient-ils pas suspendre son compte comme ils l’ont fait le président Trump? – Newt Gingrich (@newtgingrich) 3 avril 2021

La droite américaine, s’opposant à ce qu’elle appelle la « culture de l’annulation » et à ce que la plupart des gens reconnaissent comme de simples conséquences d’un mauvais comportement, n’a aucun problème avec les entités « annulées » – tant qu’elles sont celles qui annulent. Dans un autre exemple, Gingrich a également suggéré hier que la Major League Baseball, qui retire certains matchs de Géorgie sur la suppression des électeurs, devrait également annuler les matchs à New York et en Californie.

Si la Major League Baseball déplace le match des étoiles d’Atlanta, il sera basé sur le total des mensonges. Comme Karl Rove l’a souligné, de nombreux États sont beaucoup plus restrictifs en matière de vote que la Géorgie. La MLB se retirera-t-elle de New York, de Californie, etc.? C’est un chantage de la foule réveillé et diffamé. – Newt Gingrich (@newtgingrich) 2 avril 2021

Dans les deux cas, il soutient que la répression contre la nouvelle législation est basée sur des «mensonges». Comme le détaille CNN, la nouvelle législation souligne et solidifie les règles qui limitent le vote anticipé, empêche la distribution de nourriture et d’eau aux électeurs (même par des personnes qui ne participent pas aux élections et se trouvent à plus de 50 mètres d’un bureau de vote) et envoie un message très ferme. que le GOP de Géorgie répondra au POC qui se présentera pour voter et renversera l’état en luttant pour empêcher les électeurs de voter.