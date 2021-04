Newt Gingrich appelle Twitter et Facebook à bannir complètement Joe Biden ⋆ .

Et le blanchiment de l’insurrection bat son plein. Nous avons rapporté cette semaine que Lara Trump était devenue folle de Fox News, affirmant que les États-Unis agissaient comme un «pays communiste» en «censurant» Donald Trump et en essayant de l’effacer. Si seulement nous pouvions.

Mais nous ne pouvons pas parce que nous ne sommes pas un pays communiste, ni une dictature sans loi, et la façon dont nous savons que c’est que Donald Trump est toujours en vie. S’il a essayé de tirer cette merde en Chine, eh bien, il y a une différence.

Mais parce que ce sont les États-Unis, et parce que le gouvernement n’est pas du tout impliqué dans la censure de qui que ce soit, les MAGA sont «libres» de sortir et d’essayer d’effacer la véritable insurrection violente, l’attaque contre la Constitution, et l’attaque continue des élections et de la démocratie elle-même. Le moyen d’effacer tout cela est d’approfondir le récit selon lequel les médias sociaux ont abandonné Trump pour avoir simplement menti.

Voir? N’est-ce pas facile? Donald Trump a juste un peu ombragé la vérité, c’est tout. Et il a été annulé! Pour mentir un peu!

C’est tout ce dont MAGA a besoin. Parce que la plupart des MAGA n’ont probablement pas approuvé la violence lors de l’insurrection. Ils étaient d’accord avec la manifestation et même bien avec Trump criant à la foule de monter là-haut. Mais ils ne sont pas d’accord avec tout ce qui s’est passé pour entrer. Alors effacez-le, comme si cela n’avait jamais existé?

Newt est sur le cas:

Depuis que le président Biden a clairement menti à propos de la loi électorale de Géorgie, Twitter et Facebook ne devraient-ils pas suspendre son compte comme ils l’ont fait le président Trump? – Newt Gingrich (@newtgingrich) 3 avril 2021

Maintenant, regardez comment cela fonctionne, lisez l’une des nombreuses réponses MAGA. Ils conviennent que Biden devrait être expulsé de Twitter et Facebook pour «mensonge». (Peu importe que Biden n’a pas menti, et peu importe qu’une opinion est différente d’un mensonge, mettez tout cela de côté, le point est le blanchiment).

Que diriez-vous @twitter & @ facebook… ce qui est bon pour l’oie est bon pour le regard https://t.co/iyHKXEOorH – Rudy Meneses (@MenesesRudy) 3 avril 2021

Au moment où Joe Biden appelle à une violente insurrection contre le gouvernement américain, les réseaux sociaux devraient absolument l’interdire. Au moment où Joe Biden commence à mentir vingt fois par jour sur les résultats des élections et les complots, il devrait l’interdire. Jusque-là, ce n’est qu’une stratégie de blanchiment.

Beaucoup sur Twitter ne l’ont pas supporté et ont fait savoir à Newt où il pouvait remplir son propre tweet phat.

Voici comment procéder:

Qu’est-ce qui suffit? Une attaque meurtrière du GQP

sur notre bâtiment du Capitole? Des imbéciles traîtres.

Oui, recentrer le récit. Les faits. Les réseaux sociaux n’ont pas interdit à Trump d’avoir menti.

