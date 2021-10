Newt Gingrich déchire l’administration «purement corrompue et incroyablement malhonnête» de Biden

L’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, a fustigé « l’incompétence » de Biden et son « grand socialisme de gouvernement » représenté à travers l’Amérique lundi sur « Hannity ».

WHITE HOUSE CONTINUE DE POUSSER UNE RÉCLAMATION DÉMONTEE À COT ZÉRO SUR L’AGENDA DE BIDEN

NEWT GINGRICH : Il s’agit d’une administration purement corrompue, incroyablement malhonnête, sans aucun respect pour l’état de droit, et cela ne va pas durer. Je veux dire, vous avez peut-être raison au-delà de Biden dans trois ans, mais le bilan va venir beaucoup plus vite que cela parce que le peuple américain ne va tout simplement pas supporter le niveau de douleur et d’incompétence que ce grand moderne socialiste, grand gouvernement que représente le socialisme. C’est vrai à tous les niveaux ; au niveau de la ville, au niveau de l’État, au niveau fédéral – ils produisent un niveau d’incompétence que je ne pense pas que nous ayons jamais vu en Amérique auparavant.

