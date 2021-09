Newt Gingrich: La catastrophe frontalière de Biden – voici pourquoi elle ne cessera de s’aggraver

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que le président Joe Biden passait ses vacances à Rehoboth Beach, la catastrophe à la frontière sud des États-Unis a continué de se métastaser.

Quiconque a vu des photos de milliers de personnes traversant le Rio Grande en masse sait que l’administration a échoué complètement.

Quiconque a vu les images de drones aériens de plus de 12 000 personnes rassemblées sous un pont dans le sud du Texas sait qu’une incompétence historique massive est autorisée à prospérer.

NEWT GINGRICH : ANGRY BIDEN BLAME LES AMÉRICAINS POUR SES ÉCHECS

Dans le même temps, il est clair que – malgré tous les socialistes du grand gouvernement du parti de Biden qui se plaignent de l’Amérique – nous restons le seul pays dans lequel les gens essaient désespérément d’entrer. Il n’y a pas de caravanes essayant de forcer le passage en Chine ou en Russie. Le reste du monde sait que la liberté et le capitalisme de marché libre fonctionnent et créent des vies désirables.

Le fantasme de Biden-Harris d’une frontière ouverte est une invitation à un effondrement catastrophique croissant d’une politique rationnelle, saine et ordonnée. Comme le rapportait le sondage mondial de Gallup en 2018, « Un migrant potentiel sur cinq (21 %) – soit environ 158 millions d’adultes dans le monde – désigne les États-Unis comme leur future résidence souhaitée.

Cela signifie que la concentration de Biden-Harris sur l’Amérique centrale n’est pas pertinente. Le Pew Research Center a rapporté en août 2021 que 29% des immigrants illégaux à la frontière sud venaient de pays autres que le Mexique et le triangle d’Amérique centrale. C’était un bond par rapport à 9% en 2019.

Ainsi, nous pourrions avoir une augmentation de 50% de la population américaine si la catastrophe de la frontière de Biden se prolonge suffisamment longtemps – et le nombre pourrait augmenter à mesure que les gens arrivent ici et envoient des courriels ou appellent à la maison en disant que la vie est bien meilleure aux États-Unis – beaucoup meilleur.

La frontière est un autre domaine (politiquement et physiquement) dans lequel les socialistes du grand gouvernement ne croient pas à l’État de droit – et méprisent la Constitution. Ils ont une croyance fasciste dans l’importance du pouvoir brut (notez le comportement de la présidente Nancy Pelosi, D-Calif., dictature à la Chambre dans laquelle elle a menacé d’arrêter les membres du personnel qui désobéissent à son mandat de masque).

Ce mépris de la loi signifie que le gouvernement fédéral enfreint régulièrement la loi à la frontière au nom de la politique. Plutôt que de suivre la loi sur l’immigration existante qui imposerait l’ordre et contrecarrerait les personnes essayant d’entrer illégalement dans le pays, l’administration Biden affaiblit l’application de la loi, permet aux personnes de traverser plus facilement la frontière, puis contourne les contrôles légaux pour suivre les immigrants une fois qu’ils sont ici. .

Tous les élus et agents fédéraux jurent de faire respecter la loi. A la frontière notamment, l’administration Biden leur ordonne d’enfreindre la loi.

Les conditions à la frontière deviendront de plus en plus « inhumaines » et « contre-productives ».

Il existe également un double standard profond à la frontière. Personne ici ne se fait dire illégalement de porter des masques ou de se faire vacciner ou tester pour COVID-19. Le président Biden est prêt à utiliser la force du gouvernement pour imposer des règles aux Américains, mais il refuse d’imposer ces règles aux personnes qui traversent illégalement la frontière.

Même parmi ceux qui traversent la frontière, certains immigrants sont traités avec un seul ensemble de règles, tandis que d’autres sont traités différemment. Les doubles standards sont incompréhensibles au point d’être juste bizarres.

Il est compréhensible que les grands socialistes du gouvernement aient un parti pris contre les immigrants cubains. Cubains ayant vécu de première main la pauvreté et l’oppression d’une dictature communiste et du socialisme. Ils votent également massivement pour les républicains.

Ce qui est plus difficile à comprendre, c’est la réaction de l’administration Biden face aux immigrants d’Haïti. Alors que de nombreux autres immigrants sont transportés par bus et transportés par avion à travers l’Amérique vers un large éventail de villes, il y a apparemment un réel effort pour ramener les Haïtiens en Haïti.

La brutalité de cette politique a conduit l’envoyé spécial américain en Haïti à démissionner en signe de protestation. Voici ce qu’il a écrit au secrétaire d’État Antony Blinken :

“Avec une profonde déception et mes excuses à ceux qui recherchent des changements cruciaux, je démissionne de mon poste d’envoyé spécial pour Haïti, avec effet immédiat. Je ne serai pas associé à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d’expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d’immigrants illégaux vers Haïti , un pays où les responsables américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés contrôlant la vie quotidienne. Notre approche politique envers Haïti reste profondément imparfaite et mes recommandations ont été ignorées et rejetées, lorsqu’elles ne sont pas éditées pour projeter un récit différent du mien.”

Ne vous y trompez pas : c’est carrément le désastre de la frontière de Biden.

Le président Donald Trump avait développé une série d’initiatives politiques qui contrôlaient la frontière. L’administration Biden a rejeté pratiquement chacune de ces initiatives et a adopté une politique frontalière essentiellement ouverte (à l’exception des Cubains et des Haïtiens).

Le cauchemar va s’aggraver et la migration de masse chaotique de personnes du monde entier va se poursuivre. Les conditions à la frontière deviendront de plus en plus « inhumaines » et « contre-productives ».

Bien sûr, rien de tout cela ne semble déranger Biden à Rehoboth Beach.

En fait, je n’ai encore trouvé aucune preuve que Biden se soit jamais rendu à la frontière sud – que ce soit en tant que sénateur ou en tant que vice-président. Il y a des rumeurs selon lesquelles Biden se serait peut-être approché de la frontière en 1987 – mais aucune preuve qu’il est réellement arrivé à la frontière (nous, chez Gingrich 360, cherchons toujours avec diligence).

La catastrophe à la frontière de Biden est une combinaison des principes idéologiques des socialistes du grand gouvernement qui ne correspondent pas à la réalité et un effondrement total des compétences. Cela ne fera qu’empirer jusqu’à ce que le peuple américain exige des changements spectaculaires.

Pour lire, entendre et regarder plus de commentaires de Newt, visitez Gingrich360.com.