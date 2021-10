Newt Gingrich : Le socialisme des grands gouvernements est une crise du système américain

L’ancien président de la Chambre Newt Gingrich a déclaré lundi à « Hannity » que les « catastrophes » dans les États démocrates allaient s’aggraver, tandis que la « crise du système américain » est de savoir si « le grand socialisme de gouvernement » peut être éliminé au cours des prochaines années.

NEWT GINGRICH : Eh bien, je pense que c’est le Président, mais je pense aussi que c’est le Congrès. Je pense aussi que ce sont les gouverneurs et les législatures des États. Vous savez, nous sommes un pays remarquable et nous permettons aux gens de s’engager dans l’autonomie gouvernementale. Et ce que vous voyez est une scission incroyable. Vous avez la Californie qui fait des choses incroyablement stupides, chassant les gens de Californie vers des États qui ont un gouvernement rationnel.

L’écart entre les états rouges et le pire des états bleus, c’est comme s’il s’agissait de deux pays totalement différents. Les états rouges avec des gouverneurs républicains, des législateurs républicains, des impôts plus bas, moins de régulation, favorisant le travail, favorisant la création d’emplois ; ils vont très bien. Ils ont aussi des écoles qui fonctionnent réellement. Ces états bleus de la Californie, [Illinois], New York, ce sont des catastrophes et elles vont toutes empirer parce que leurs politiques ne fonctionnent pas. Leur idéologie ne marche pas. Leurs alliés syndicaux détruisent le système.

Et je pense que c’est une vraie crise du système américain ; que nous éliminions ou non ce grand gouvernement radical au cours des cinq ou six prochaines années. socialisme – revenir à un modèle américain traditionnel où le travail compte.

