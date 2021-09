NewTribe Capital investit dans MRHB DeFi

Melbourne, Australie, 29 septembre 2021 – NewTribe Capital, un groupe de capital-risque privé, a réalisé un investissement stratégique dans MRHB DeFi, le premier écosystème de finance décentralisée halal (DeFi) au monde.

Il s’agit du septième investissement institutionnel dans le lancement de l’écosystème DeFi, après les investissements stratégiques du DeFi Mutual Fund Sheesha Finance, des investisseurs providentiels de l’innovation basés à Dubaï Acreditus Partners et du groupe EMGS, la société française d’intégration de systèmes qui opère au Moyen-Orient. depuis 2003, pour n’en nommer que quelques-uns.

NewTribe Capital : une approche d’investissement audacieuse

Avec une idéologie d’« investir dans les gens », NewTribe Capital adopte une position audacieuse dans son approche de l’investissement – ils soutiennent uniquement les projets qui, selon eux, ajoutent de la valeur à l’écosystème de la blockchain.

« Notre philosophie a du succès parce que nous investissons dans les relations, pas dans les transactions », déclare Dhaval Parikh, Partenaire NewTribe Capital . « Les offres sont simplement des transactions. Nous construisons des relations exceptionnelles avec des entreprises qui durent, en collaborant sur des projets avec conviction ».

Investir dans la première plate-forme de l’écosystème MRHB DeFi éthique, inclusif et confessionnel s’aligne sur l’esprit d’entreprise et les objectifs stratégiques de NewTribe. En tant que premier investisseur et partisan, NewTribe reconnaît à la fois la vision et le potentiel de marché à long terme du pionnier DeFi basé sur la foi.

En plus des fonds communs de placement, qui soutiendront le développement et la croissance technologiques continus de MRHB DeFi, NewTribe Capital fournira également un soutien de réseau et de marketing croisé à la startup DeFi.

«Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe performante de NewTribe Capital qui partage nos visions à long terme pour un DeFi éthique. Cette relation crée des opportunités et des liens supplémentaires avec l’industrie qui généreront plus de valeur pour les membres de notre communauté. NewTribe a fait ses preuves pour aider ses partenaires à réussir, et nous sommes ravis de les accueillir parmi d’autres parties prenantes stratégiques dans notre ambitieuse aventure », a déclaré Naquib Mohammed, fondateur et PDG de MRHB DeFi . « Cette alliance stratégique avec NewTribe Capital est la dernière initiative institutionnelle de MRHB DeFi alors que nous nous efforçons de nous établir comme l’acteur dominant dans l’espace de la finance éthique décentralisée », ajoute Mohammed.

DeFi accessible aux communautés éthiques et religieuses

La vision de MRHB DeFi d’un crypto-verse inclusif et halal est basée sur les principes de la finance éthique islamique, mais convient à tous ceux qui recherchent une blockchain socialement consciente qui évite l’intérêt, l’usure, l’exploitation et d’autres pratiques commerciales jugées contraires à l’éthique.

Se conformer à la charia signifie que MRHB DeFi peut appliquer un vaste corpus de connaissances et de littérature de la finance islamique pour garantir des normes éthiques et morales plus élevées que celles normalement observées dans l’espace DeFi. Ces principes garantissent que toutes les décisions commerciales sont prises de manière juste et équitable et créent ainsi un « espace sécurisé » cryptographique simple et inclusif pour les communautés religieuses, non bancarisées et actuellement exclues.

Portefeuille mondial et partenariats

Investisseurs soucieux de la cryptographie qui croient en l’évolution des systèmes actuels de marché des capitaux vers des modèles plus décentralisés et accessibles, NewTribe Capital dispose d’un portefeuille de plus de 70 investissements avec un ROI moyen de 4,2x et plus de 20 millions de dollars d’actifs sous gestion. Les investissements de portefeuille incluent Launchpool, Casper Labs, Fractal, pour n’en nommer que quelques-uns.

Offrant des conseils, des ressources, un soutien juridique et technique, NewTribe dispose également d’un réseau mondial de partenaires de capital-risque, de partenaires médias et d’influenceurs. Les partenaires VC incluent Alphabit, A195 Capital, Draper Dragon, etc.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plateforme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

Sur la base des principes de la blockchain tels que la confiance, la transparence et la sécurité, MRHB DeFi a encapsulé les principes universellement applicables de la charia dans ces principes de la blockchain pour proposer un ensemble d’offres. Il s’agit d’un écosystème DeFi complet dont les produits, les protocoles et les actifs cryptographiques sont principalement régis par les principes d’investissement éthiques, inclusifs, durables et caritatifs associés à la foi islamique ou à la « finance islamique » (« IF » comme on l’appelle communément).

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se sont réunis pour garantir que MRHB DeFi l’emporte d’une manière qui aura un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. la foi et le monde de la blockchain.

Pour en savoir plus sur le concept de charia de MRHB DeFi, sa version simplifiée et son livre blanc, cliquez ici.

