Nexit news : Fury alors que Shell quitte les Pays-Bas pour le Brexit, la Grande-Bretagne « à cause de l’UE » | Politique | Nouvelles

Brexit : la France « n’a pas d’arme à utiliser », selon un commentateur

Royal Dutch Shell a déclaré qu’elle abandonnerait sa structure à double action et déplacerait son siège social des Pays-Bas au Brexit Britain, repoussée par les taxes néerlandaises et confrontée à la pression climatique devant les tribunaux alors que le géant de l’énergie se détourne du pétrole et du gaz.

La société, qui a longtemps été interrogée par les investisseurs sur sa double structure et avait récemment été frappée par une ordonnance d’un tribunal néerlandais concernant ses objectifs climatiques, vise à supprimer « Royal Dutch » de son nom – qui fait partie de son identité depuis 1907 – pour devenir Shell Plc. .

La société anglo-néerlandaise est en conflit de longue date avec les autorités néerlandaises au sujet de la retenue à la source de 15 % sur les dividendes du pays, que Shell a cherché à éviter de payer avec ses deux catégories d’actions. Sa nouvelle structure résoudrait ce problème.

Dans un autre coup porté à ses relations avec les Pays-Bas, le plus grand fonds de pension d’État néerlandais ABP a annoncé le mois dernier qu’il retirerait Shell et tous les combustibles fossiles de son portefeuille.

Cette décision a rendu furieux les militants de Nexit qui n’ont pas tardé à blâmer la soumission du gouvernement néerlandais à l’UE pour la décision de Shell.

Les militants de Nexit ont blâmé l’UE pour la décision de Shell de déménager au Royaume-Uni (Image: GETTY)

Les représentants de Nexit Denktank ont ​​écrit : « Shell déménage au Royaume-Uni et devient entièrement britannique sur le papier. Très malheureux pour les Pays-Bas, mais ne nous a-t-on pas dit en 2016 que toutes les entreprises quitteraient le Royaume-Uni en raison du Brexit ? Un autre mensonge.

« En 2002, lorsque l’euro a été introduit, les Britanniques ont également été avertis que toutes les entreprises partiraient si elles n’adoptaient pas l’euro comme monnaie nationale. C’était aussi un mensonge. L’UE et l’euro ne sont pas nécessaires pour attirer les entreprises.

« La vraie preuve se trouve dans les délocalisations de Shell et Unilever, qui sont parmi les plus grandes entreprises au monde. Ils ne quitteraient pas les Pays-Bas pour le Royaume-Uni s’ils n’en profitaient pas. Nous n’avons pas besoin de l’UE , nous avons besoin d’un bon accord commercial.

« Nous perdons donc à nouveau une partie de la fierté et de l’histoire néerlandaises, car notre cabinet europhile était plus soucieux de saper le Brexit que des intérêts des Pays-Bas. Notre gouvernement se soucie des intérêts de l’UE, pas des intérêts des Pays-Bas.

LIRE LA SUITE: Macron frappe après que les Britanniques aient clairement indiqué « qu’ils n’avaient pas besoin de la France »

« Selon Rutte, nous pouvons fermer le port de Rotterdam, nous perdrons tous nos emplois et notre économie s’effondrera si nous quittons l’UE. réalité MAINTENANT.

« Nous perdons du prestige à cause de l’UE. À long terme, il s’avère que nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Les bureaucrates non élus à Bruxelles déterminent tout pour nous. Les Britanniques peuvent avoir leur propre politique. Arrêtez de croire à l’alarmisme et Propagande de l’UE. Rien de mal ne va se passer après Nexit. »

Le gouvernement néerlandais a déclaré lundi qu’il était « désagréablement surpris » par les projets de Shell de déménager de La Haye à Londres.

Les actions de Shell, qui seront toujours négociées à Amsterdam et à New York dans le cadre du plan, ont grimpé de plus de 2% à Londres lundi matin après la nouvelle.

« La structure d’action complexe actuelle est soumise à des contraintes et pourrait ne pas être durable à long terme », a déclaré Shell, alors qu’elle annonçait son intention de modifier sa structure d’action.

Nexit news: Shell a annoncé qu’elle abandonnerait sa structure à double action et déplacerait son siège social en Grande-Bretagne (Image: GETTY)

Cette décision nécessite au moins 75 pour cent des voix des actionnaires lors d’une assemblée générale qui se tiendra le 10 décembre, a déclaré Shell.

« Nous voyons des avantages dans la restructuration proposée de la structure des actions et de la résidence fiscale de Shell. Entre autres avantages, les changements proposés augmenteront la capacité de Shell à racheter des actions », a déclaré Jefferies dans une note de recherche.

La décision de lundi fait suite à une refonte majeure que Shell a achevée cet été dans le cadre de sa stratégie visant à passer du pétrole et du gaz aux énergies renouvelables et à faible émission de carbone. La refonte a inclus des milliers de suppressions d’emplois dans le monde.

En mai, un tribunal néerlandais a ordonné à Shell d’approfondir ses réductions d’émissions de gaz à effet de serre afin de s’aligner sur l’accord de Paris sur le climat qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Shell a dit qu’il ferait appel.

« Si cette décision permet à l’entreprise d’être plus agile afin d’effectuer sa transition vers le zéro net, alors elle doit être considérée de manière positive », a déclaré Adam Matthews, directeur de l’investissement responsable au Church of England Pensions Board, un actionnaire de Shell.

Matthews, qui dirige les pourparlers avec Shell au nom du groupe d’investisseurs Climate Action 100+, a déclaré qu’il ne devrait pas retirer à Shell la responsabilité de mettre en œuvre la décision de justice néerlandaise.

Shell se bat également contre les appels lancés le mois dernier par l’investisseur activiste Third Point pour que l’entreprise soit divisée en plusieurs sociétés. Les hauts dirigeants de Shell ont riposté, affirmant que les entreprises travaillaient mieux ensemble.

Shell a déclaré à propos de son dernier plan : « La simplification est conçue pour renforcer la compétitivité de Shell et accélérer à la fois les distributions aux actionnaires et la mise en œuvre de sa stratégie visant à devenir une entreprise à zéro émission nette.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et sa coalition avaient prévu de supprimer la retenue à la source en 2018 afin de conserver le siège de Shell et d’Unilever, une autre entreprise anglo-néerlandaise qui s’est également déplacée à Londres. Les législateurs néerlandais s’y sont opposés. Rutte avait averti que cela pourrait inciter les entreprises à déménager.

Le géant des produits de consommation Unilever a abandonné l’an dernier sa double structure anglo-néerlandaise au profit d’une seule entité basée à Londres.

Les géants de l’entreprise subissent une pression croissante pour simplifier leurs structures. General Electric, Toshiba et Johnson & Johnson ont annoncé la semaine dernière leur intention de se scinder en sociétés distinctes.

Les doubles inscriptions, plus coûteuses à maintenir, sont également en train de tomber en disgrâce. Miner BHP, comme Unilever, a également mis un terme à une telle structure.