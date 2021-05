Nexit news: l’UE exhortée à «s’excuser» alors que les exportations néerlandaises vers le Royaume-Uni grimpent de 24% | Politique | Nouvelles

Un nouveau rapport publié par le Central Bureau door de Statistiek (CBS), l’agence gouvernementale néerlandaise des statistiques, a révélé que les exportations de produits fabriqués aux Pays-Bas vers le Royaume-Uni étaient de 24% plus élevées au premier trimestre 2021 par rapport à l’année précédente.

Pour donner un coup de fouet au succès du Brexit Britain, le rapport note également que, depuis que les réexportations vers le Royaume-Uni ont chuté de 26%, les exportations totales vers le Royaume-Uni sont restées inchangées.

Le rapport disait: “Les exportations de produits fabriqués aux Pays-Bas vers le Royaume-Uni étaient 24% plus élevées au premier trimestre de 2021 qu’au même trimestre de l’année dernière.

«Dans le même temps, les réexportations vers le Royaume-Uni ont chuté de 26 pour cent.

“En conséquence, les exportations totales vers le Royaume-Uni sont restées pratiquement inchangées.

«Les exportations totales de biens ont augmenté de 5% au premier trimestre 2021.

“Cela ressort clairement des chiffres provisoires de Statistics Netherlands sur le commerce international des biens.”

Les résultats haussiers ont suscité de nouveaux appels pour que les Pays-Bas suivent le Royaume-Uni en dehors du bloc.

Les militants du thinktank Nexit ont également appelé l’UE à présenter ses excuses aux Brexiteers pour les tactiques d’alarmisme avant le Brexit.

Ils ont écrit: «Les exportations avec le Royaume-Uni ont augmenté de 24 pour cent par rapport à l’année dernière.

LIRE LA SUITE: Les eurodéputés furieux alors que le Parlement élu a été écarté de la règle cruciale sur les vaccins

«Les exportations de fleurs et de plantes ont augmenté de 179 millions d’euros. De plus, les exportations de dispositifs médicaux et autres fournitures médicales ont pris de l’ampleur au cours des trois premiers mois de cette année.

“A l’inverse, les exportations de voitures particulières fabriquées aux Pays-Bas vers le Royaume-Uni en particulier ont été nettement en retrait par rapport au premier trimestre 2020.”

La nouvelle survient alors que la Grande-Bretagne continue de négocier de nouveaux accords commerciaux à travers le monde en tant que nation indépendante.

Downing Street a déclaré que Boris Johnson voulait «maximiser» les avantages des accords commerciaux alors qu’il intervenait dans la dispute du Cabinet sur un accord prévu avec l’Australie.

Le Premier ministre a présidé une réunion de hauts collègues alors que les négociations avec l’Australie sur les termes d’un accord se poursuivaient.

On pense que la secrétaire au Commerce international Liz Truss et le secrétaire à l’Environnement George Eustice sont en désaccord sur les propositions et l’impact qu’elles pourraient avoir sur les agriculteurs britanniques.

On pense que Mme Truss, qui a déclaré vouloir un accord de principe au début du mois de juin, favoriserait une approche tarifaire zéro, quota zéro afin de stimuler les flux commerciaux.

Mais une telle décision pourrait rendre les agriculteurs britanniques vulnérables à la concurrence des producteurs de bœuf et d’agneau en Australie et M. Eustice a suggéré que des quotas pourraient être utilisés pour les protéger.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Il y a une série de réunions régulières non seulement sur cet accord commercial, mais sur les accords sur lesquels nous avons travaillé tout au long.

“Le Premier ministre a rencontré les ministres concernés, comme Liz Truss évidemment, dans le cadre du processus régulier.”

M. Johnson “veut maximiser les opportunités massives offertes par les accords commerciaux post-Brexit”, a déclaré le porte-parole.

Downing Street a insisté sur le fait que les agriculteurs seraient protégés dans tout accord avec l’Australie.

“Tout accord inclurait des protections pour notre industrie agricole et ne nuirait pas aux agriculteurs britanniques”, a déclaré le porte-parole officiel du Premier ministre.

“Nous voulons un accord qui soit bon pour le public britannique et tout accord aurait une protection pour l’industrie agricole.”

Mais le porte-parole a refusé de se laisser entraîner sur ce que seraient les mesures de protection des agriculteurs, insistant sur le fait qu’il ne ferait aucun commentaire sur les négociations en cours.