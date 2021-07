Nexitez pas la fureur alors que Bruxelles dicte la suprématie du droit de l’UE sur les États – “Personne n’a voté pour ça!” | Monde | Nouvelles

in

Bruxelles est en désaccord avec Varsovie et Budapest sur des questions telles que l’indépendance de la justice et la liberté de la presse, un conflit qui s’est approfondi cette semaine alors que le Tribunal constitutionnel polonais a décidé que le pays ne devrait pas se conformer aux exigences de la plus haute juridiction de l’UE, tandis que la Commission action en justice contre les deux pays pour les droits des LGBT.

La plus haute juridiction de l’Union européenne a décidé jeudi que la Pologne devrait suspendre une chambre disciplinaire pour les juges qui, selon elle, ne satisfont pas aux normes d’indépendance nécessaires.

Un jour plus tôt, le Tribunal constitutionnel polonais avait jugé qu’une précédente demande de suspension de la chambre était contraire à la constitution polonaise et que le pays ne devait pas se conformer.

Vendredi, la première présidente de la Cour suprême de Pologne, Malgorzata Manowska, a publié une déclaration dans laquelle elle se dit “profondément convaincue” que la chambre disciplinaire est indépendante.

Partageant une vidéo d’un porte-parole de la Commission européenne réitérant que le droit de l’UE a la primauté sur les décisions des tribunaux des États membres, les militants de Nexit Denktank ont ​​écrit : « L’UE pense que le droit de l’UE a préséance sur le droit national, car un juge a déclaré en 1964 que le droit de l’UE a la primauté sur le droit national.

« Qui aux Pays-Bas ou n’importe qui dans l’UE a déjà voté pour cet (énorme) transfert de pouvoir ?

« Je vais donner la réponse : personne.

“Et cette vidéo montre également sur quoi ces accusations de “mauvais état de droit” sont (en partie) basées.

“Si vous n’êtes pas obéissant à l’UE non élue et non démocratique, alors vous avez un ‘mauvais état de droit’, tandis que la Pologne écoute simplement son propre peuple.”

Cependant, Tusk, qui a aidé à diriger l’Union européenne à travers une période tumultueuse marquée par le Brexit, a déclaré qu’il existait un risque de sortie éventuelle.

“Nous ne quitterons pas l’UE demain, et l’UE ne s’effondrera pas après-demain. Ce sont des processus qui peuvent prendre des années”, a-t-il déclaré.

La CJCE avait déjà demandé à Varsovie d’arrêter immédiatement toutes les procédures devant la chambre disciplinaire, mais la plus haute juridiction polonaise a déclaré mercredi que la demande allait à l’encontre de sa constitution et que le pays ne devait pas s’y conformer.

“C’est une conclusion évidente pour tout citoyen polonais que la constitution est l’acte juridique le plus élevé”, a déclaré jeudi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki aux journalistes. Lui et le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro ont déclaré qu’ils considéraient la position de l’UE comme étant politiquement motivée.

La dispute pourrait amener la CJUE à imposer de lourdes amendes à Varsovie ou aux autres pays de l’UE à suspendre le financement. La Pologne devrait recevoir quelque 770 milliards de zlotys du bloc d’ici 2028 ; son PIB nominal était de 2 300 milliards de zlotys en 2020.

La décision polonaise a contesté la primauté des lois européennes sur les lois nationales, un principe clé de l’intégration européenne. Cela a attiré des avertissements selon lesquels le parti au pouvoir Droit et justice (PiS) s’éloigne de l’UE, ce qui a entraîné le développement social et économique de l’ex-pays communiste.

“Ce n’est pas la Pologne mais Kaczynski et son parti qui quittent l’UE”, a ajouté Tusk.