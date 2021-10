Nexo confirme avoir reçu une commande de C&D du procureur général de New York et s’approvisionner en 4,5%

Nexo Financial a confirmé être l’une des deux sociétés de prêt de crypto-monnaie qui ont reçu l’ordonnance de cesser et de s’abstenir du bureau du procureur général Letitia James. Auparavant, il avait été signalé que le procureur général James avait ordonné à deux prêteurs de crypto-monnaie non identifiés de mettre fin à leurs opérations le lundi 18 octobre. Elle a affirmé qu’ils n’avaient pas enregistré l’entreprise à New York et qu’ils menaient des activités illégales.

La proactivité de Nexo porte ses fruits

Le prêteur de crypto-monnaie Nexo a été assez proactif en la matière, publiant des commentaires dans les médias. L’autre prêteur, que l’on pense être Celsius, n’a pas encore commenté. En 24 heures, Celsius a perdu 4,8% en valeur, tandis que les actions Nexo ont affiché un gain de 4,5%.

Nexo a nié être impliqué dans une activité illicite. Un porte-parole de Nexo a fait une déclaration officielle :

Nexo n’offre pas son produit Earn and Exchange à New York, il est donc peu logique de recevoir un C&D pour quelque chose que nous n’offrons pas à New York de toute façon. Néanmoins, nous nous engagerons avec NY AG et chercherons des éclaircissements sur ce qui semble être un cas de confusion parmi les destinataires de la lettre. Nous utilisons le géoblocage basé sur IP. Notre cabinet compte des conseillers juridiques de premier ordre issus de cabinets d’avocats américains et de notre équipe juridique interne, et nous sommes parfaitement préparés à répondre à toutes les questions concernant nos produits.

Le bureau de NY AG demande des informations à trois autres bourses

Le bureau du procureur général de l’État de New York a demandé à trois autres plates-formes de cryptographie de fournir des informations sur les produits et services afin de protéger davantage les New-Yorkais contre les risques critiques non divulgués.

L’ordre de l’AG de mettre fin aux opérations a été émis sur la base de la loi Martin, qui oblige toutes les sociétés à s’enregistrer avant de vendre ou de lancer des marchandises ou des titres à New York.

Les entreprises locales exigent une étude d’impact environnemental

Dans des nouvelles connexes, un groupe d’entreprises locales de New York a signé conjointement une lettre au gouverneur de l’État de New York, Kathy Hochul, lui demandant de ne pas autoriser les mineurs de cryptographie à réutiliser les anciennes centrales électriques à combustibles fossiles de la ville pour abriter votre activité.

Ils ont exigé une étude d’impact environnemental concernant le redémarrage des centrales de Fortistar North Tonawanda et Greenidge Generating Station, qui ont fermé pour tenter de limiter les émissions de gaz à effet de serre de New York.

