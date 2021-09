Nexo envisage une licence de courtier de la SEC alors que les concurrents américains font face à des pressions réglementaires

Il n’y a vraiment jamais un moment d’ennui dans DeFi. Des rapports sont apparus cette semaine selon lesquels la plate-forme génératrice d’intérêts Nexo poursuit l’acquisition d’un courtier agréé par la SEC dans le but d’offrir une «version modifiée» des produits de la société. L’impact que cela aurait sur leur offre actuelle n’est pas clair.

Cette décision intervient à un moment où les routes rocheuses semblent augmenter pour les plates-formes DeFi.

Produits générateurs d’intérêt et DeFi perturbateur

Parallèlement à la recherche par la société d’un courtier agréé, Nexo est également en pourparlers avec des banques à charte nationale. La plate-forme serait intéressée à trouver un partenaire bancaire à charte qui vendra les produits Nexo, probablement dans l’intention d’avoir une meilleure adhésion auprès des régulateurs américains.

De plus, des rapports indiquent que la plate-forme envisage de demander une exemption pour offrir des titres à des investisseurs non accrédités. Nexo est une plate-forme basée à Londres, ce qui peut s’avérer être un avantage substantiel par rapport à ses concurrents américains.

Ces dernières semaines, les régulateurs des États américains ont commencé à se concentrer sur les plates-formes DeFi basées aux États-Unis, à savoir Celsius et BlockFi. Les régulateurs d’une poignée d’États américains ont commencé à émettre des demandes de cessation et d’abstention pour les deux entreprises. Pendant ce temps, la principale bourse américaine Coinbase a eu des échanges avec la SEC en ce qui concerne le produit potentiel de la bourse, Coinbase Lend. Coinbase semble maintenant avoir suspendu indéfiniment un calendrier de prêt, si le produit devait même prendre vie.

Nexo suivra probablement de près l’évolution de ces situations dans les mois à venir, afin de pouvoir se positionner en conséquence lorsque les régulateurs des États-Unis commenceront à s’intéresser aux entreprises génératrices d’intérêts non américaines qui opèrent dans les États.

Les jetons de plate-forme natifs, comme $ NEXO, sont restés à l’écart de l’intégration aux États-Unis, car les décisions réglementaires laissent toujours les résultats en question. | Source : NEXO-USD sur TradingView.com

Le chemin le moins parcouru

Au milieu de la folie DeFi avec les régulateurs, Nexo a toujours développé ses capacités et ses offres. Dans un e-mail cette semaine, la société a annoncé l’ajout de recharges, de retraits, d’emprunts et de revenus avec DOGE. Début septembre, la plateforme a franchi 2M d’utilisateurs. Et le mois dernier, la plateforme a introduit des transferts gratuits et instantanés d’un portefeuille Nexo à un autre, ainsi que des retraits internes gratuits et illimités.

Néanmoins, le co-fondateur de Nexo, Antoni Trenchev, a déclaré que les échanges à l’étranger devront “traverser le même pont” que Celsius et BlockFi doivent actuellement traverser, en temps voulu. “Nous n’avons pas encore tout à fait décidé des variantes particulières des exemptions et de la manière exacte dont nous allons structurer cela”, a ajouté Trenchev.

Nexo aura-t-il l’avantage de voir comment les choses se passent pour les entreprises basées aux États-Unis, ou les plateformes étrangères seront-elles soumises à un examen plus approfondi ? Les consommateurs attendent le mouvement réglementaire au rythme de l’escargot pour déterminer comment les choses se déroulent.

