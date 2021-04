Nexo fait face à un dossier pour la liquidation de 5 millions de dollars de garanties de consommation dans le cadre de la radiation de XRP

6 avril 2021 10:09 & nbspUTC

La plate-forme d’élimination de crypto Nexo a été accusée d’infliger une valeur de 5 millions de dollars de liquidations à des consommateurs lors de la suspension soudaine de l’utilisation de XRP comme garantie en décembre.

La plate-forme d’élimination de crypto-monnaie basée aux États-Unis, Nexo, fait face à un recours collectif pour suspension des services XRP le 23 décembre 2020.

L’avocat principal, résident de Californie, Junhan Jeong, a soumis la critique sur le premier mois du calendrier grégorien. La critique accuse Nexo d’avoir violé son accord d’utilisation en suspendant l’utilisation du XRP comme garantie de prêt sans en avertir ses clients au préalable. La suspension faisait suite à la procédure de la SEC contre Ripple Labs pour avoir conduit des offres de titres non enregistrées le 22 décembre.

Nexo permet aux utilisateurs d’emprunter de la monnaie de décret ou des prêts surdimensionnés en cas de mauvais traitement des pièces stables, cette unité de surface adossée à des actifs cryptographiques. devrait valoir que les fluctuations sur les marchés de la cryptographie empêchent les prêts de répondre au ratio prêt / valeur, ou LTV, nécessaire de la plate-forme, la critique cite les conditions de service de Nexo comme déclarant que «Nexo peut – lors de la notification au client – vendre le collatéral pour ramener la relation de magnitude LTV en ligne. »

Jeong allègue que Nexos a réagi à l’annonce de la SEC en suspendant l’utilisation du XRP comme garantie, pour rembourser les prêts et pour le jalonnement le 23 décembre. la plateforme.

En outre, le plaideur allègue que Nexo a sursouscrit «de manière injustifiable» le XRP des clients et a empoché la prise, déclarant:

«Voyant donc la valeur du XRP chuter considérablement, le 23 décembre, Nexo a suspendu l’utilisation du XRP par ses clients pour miser en garantie ou rembourser des prêts et l’a donc fait sans notifier la suspension. Nexo n’a donc pas souhaité se retrouver avec XRP à sa valeur considérablement faible – pas parce que Nexo pensait que l’annonce de la SEC était opposée à l’utilisation ou à la vente de XRP. «

Selon le cas, la suspension de Nexo a entraîné la liquidation de plus de 5 millions de dollars d’actifs de ses clients. Le plaideur allègue également que les liquidations XRP de Nexo contredisaient l’affirmation de la société selon laquelle elle ne possède pas les droits de possession des garanties des utilisateurs.

Jeong demande une restitution pour les pertes présumées subies à la suite de la suspension du XRP, parallèlement à une ordonnance de grade d’associé déclarant les droits d’accord écrit de Nexo:

«La déclaration concernant les droits d’accord écrit des parties est essentielle en raison des droits et obligations en question de l’unité de zone centrale pour le fonctionnement et l’utilisation terriblement du Nexo Crypto Credit, et puisque les déclarations publiques de Nexo démontrent que les parties ont un dur et rapide et un véritable différend sur ces droits et obligations. »

Nexo enquête sur les accusations, cependant, la plate-forme a récemment déposé une plainte en diffamation contre son ancien client, Lance Johansen, à la suite de multiples critiques négatives que le suspect a publiées sur la plate-forme d’avis Trustpilot au début de 2021.

En particulier, Nexo vise les commentaires de Johansen affirmant que la plate-forme est exploitée par un ancien criminel, utilise des comptes de larves pour diffuser de fausses nouvelles, ce qui a intentionnellement «volé tous les propriétaires XRP aveugles» en suspendant le jeton.

