Nexo fait face à une action en justice pour la liquidation de 5 millions de dollars de garanties client au milieu de la radiation de XRP

La plate-forme de prêt cryptographique basée aux États-Unis, Nexo, fait face à un recours collectif pour suspension des services XRP le 23 décembre 2020.

Le plaignant principal, résident de Californie, Junhan Jeong a déposé la plainte le 1er avril. La plainte accuse Nexo d’avoir violé son accord d’utilisation en suspendant l’utilisation du XRP comme garantie de prêt sans en avertir ses clients au préalable. La suspension faisait suite à l’action en justice de la SEC contre Ripple Labs pour avoir mené des offres de titres non enregistrées le 22 décembre.

Nexo permet aux utilisateurs d’emprunter de la monnaie fiduciaire ou des pièces stables en utilisant des prêts surdimensionnés qui sont garantis par des actifs cryptographiques. Si les fluctuations de prix sur les marchés de la cryptographie font que les prêts ne respectent plus le ratio prêt / valeur requis de la plate-forme, la plainte cite les conditions de service de Nexo comme déclarant que «Nexo, après en avoir informé le client, vendra le garantie pour ramener le ratio LTV en ligne. »

Jeong allègue que Nexos a réagi à l’annonce de la SEC en suspendant l’utilisation du XRP comme garantie, pour rembourser les prêts et pour le jalonnement le 23 décembre. la plateforme.

En outre, le demandeur allègue que Nexo a vendu «de manière injustifiable» le XRP de ses clients et en a empoché le produit, déclarant:

«Voyant ainsi le prix du XRP baisser considérablement, le 23 décembre, Nexo a suspendu l’utilisation du XRP par ses clients pour participer en garantie ou rembourser des prêts et l’a fait sans avis de suspension. Nexo l’a fait parce qu’il ne voulait pas être a quitté la détention de XRP à sa valeur considérablement diminuée, non pas parce que Nexo pensait que l’annonce de la SEC déconseillait l’utilisation ou la vente de XRP. «

Selon le procès, la suspension de Nexo a entraîné la liquidation de plus de 5 millions de dollars d’actifs de ses clients. Le plaignant allègue également que les liquidations XRP de Nexo contredisaient l’affirmation de la société selon laquelle elle ne possède pas de droits de propriété sur les garanties des utilisateurs.

Jeong demande la restitution des pertes alléguées résultant de la suspension du XRP, ainsi qu’une ordonnance déclarant les droits contractuels de Nexo:

«Une déclaration concernant les droits contractuels des parties est nécessaire parce que les droits et obligations en cause sont essentiels au fonctionnement et à l’utilisation mêmes du crédit crypto Nexo, et parce que les déclarations publiques de Nexo démontrent que les parties ont un différend fixe et réel sur ces droits et obligations. »