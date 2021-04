Nexo (NEXO) fait face à une poursuite pour suspension illégale des paiements XRP

La plate-forme de prêt de crypto-monnaie Nexo a été inculpée devant un tribunal par un utilisateur XRP pour des pertes subies après que la plate-forme ait suspendu le trading XRP.

Suite à une action en justice contre Ripple par la Securities and Exchange Commission (SEC) en décembre, Nexo a interrompu toutes les transactions XRP.

Mais un résident de Californie, Junhan Jeong, qui aurait perdu de l’argent à cause de ce déménagement, poursuit Nexo pour 5 millions de dollars. Jeong a obtenu un prêt en fiducie de Nexo en utilisant ses avoirs XRP.

Nexo n’a pas pu avertir les utilisateurs

Cependant, à peine 24 heures après le dépôt de la plainte de la SEC contre Ripple, Nexo a décidé de suspendre la capacité des utilisateurs à rembourser leurs prêts à l’aide de la crypto-monnaie affiliée XRP. De plus, les allégations indiquaient que Nexo avait omis d’aviser les titulaires avant de prendre la décision hâtive qui a causé des pertes financières à de nombreux utilisateurs.

«Le défaut de Nexo de fournir un tel avis a eu pour effet de détruire les droits contractuels des clients de Nexo», a déclaré le représentant légal de Jeong dans un document judiciaire.

Les clients n’ayant pas pu vendre leurs jetons, cela a déclenché une série de liquidations de centaines de clients.

Nexo a puni les clients pour ne pas maintenir les ratios LTV même si c’était la même entreprise qui leur interdisait de les maintenir.

Jeong dit que les décisions de la société lui ont rapporté 269 300 $ en jetons XRP initialement déposés en garantie. Des centaines d’autres clients ont également perdu des montants différents.

Le prix du XRP a atteint un niveau record à la suite du procès intenté par la SEC contre Ripple et ses dirigeants, car il est passé de 0,45 $ à 0,17 $ en quelques jours seulement.

Nexo défend sa décision

La baisse des prix XRP à la suite de problèmes réglementaires signifiait que certains clients devraient ajouter plus de fonds pour maintenir leurs ratios LTV. Certains clients n’ayant pas pu maintenir cette relation, cela a conduit Nexo à liquider des fonds. Mais Nexo a défendu ses décisions, affirmant que l’entreprise opérait dans un cadre légal et réglementaire, ainsi que ses termes et conditions. La société a déclaré que la décision qu’elle avait prise était de protéger ses clients à une époque où XRP faisait face à des problèmes de réglementation.