Nexo permet un service de prêt lié à NFT après une alliance avec Three Arrows Capital

Selon Nexo, l’idée derrière ce service est de donner aux NFT une plus grande facilité d’utilisation au sein du nouveau système financier, c’est pourquoi il acceptera les travaux de Bored Ape Yacht Club et de CryptoPunks pour financer des prêts crypto aux personnes intéressées.

La plate-forme de services financiers basée sur la crypto-monnaie Nexo a annoncé le lancement d’une nouvelle direction de prêt liée au NFT en partenariat avec Three Arrows Capital.

Nexo permet le service de prêt par NFT en garantie

Cela a été rapporté par la société dans un communiqué publié aujourd’hui, où elle indique que cela est possible grâce à la direction NFT de Three Arrows Capital, qui permettra à l’entité d’offrir des crédits adossés à des objets de collection numériques, soit aux clients qui opèrent dans leur ligne d’opérations commerciales traditionnelles ou via OTC (Over the Counter).

À cet égard, l’équipe Nexo a indiqué qu’elle accepterait en premier lieu des œuvres telles que Bored Ape Yacht Club et CryptoPunks, bien qu’elles offriront bientôt un soutien à d’autres collections bien connues. Pour cela, les personnes intéressées recevront l’équivalent en stablecoins ou en devises telles que Bitcoin ou Ethereum.

À cet égard, le co-fondateur et gérant de Nexo, Antoni Trenchev, a déclaré :

« Notre partenariat avec Three Arrows Capital est une étape décisive vers la fourniture d’instruments financiers et de MetaFi natifs sur le Web 3.0. Alors que nous continuons à découvrir l’étendue de cette classe d’actifs, des services tels que les prêts via Nexo seront très demandés pour soutenir et augmenter la valeur sous-jacente des NFT… ».

Plus grande utilité pour les NFT

Selon Nexo, l’alliance avec Three Arrows Capital permettra et étendra de nouvelles fonctionnalités pour ses services de crédit et de financement, toutes basées sur les NFT et envisageant des mécanismes permettant la couverture, l’évaluation et le règlement des risques.

À ce titre, Kyle Davies, directeur de Three Arrows Capital, a commenté :

« [Estamos] heureux de nous associer à Nexo et de démontrer notre engagement envers la promesse des NFT en tant qu’instrument financier, qui nécessite des outils financiers appropriés et de haute qualité pour être pleinement exploités. »

Il convient de noter que l’idée d’accepter les prêts de NFT en garantie est déjà sur le marché depuis un certain temps, il existe donc des services qui permettent cette possibilité à ses clients. L’un des cas les plus notables a été celui de NftFi, qui a acquis beaucoup de notoriété début novembre précisément pour avoir facilité un prêt de 1,4 million de dollars américains (en ETH) recevant en garantie l’objet de collection #488 de la collection Autoglyph.

