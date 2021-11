Nexo prend une participation dans Texture Capital

Nexo, l’une des principales institutions réglementées des actifs numériques, a acquis une participation dans Texture Capital Holdings Corp., la société mère de Texture Capital, membre de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et courtier enregistré auprès de la SEC, selon le Invezz dans un communiqué de presse. L’investissement fait partie du tour de table de Texture Capital.

Élargir l’offre de services de Nexo aux investisseurs institutionnels

L’acquisition fait partie d’une stratégie mondiale visant à étendre les offres de Nexo aux investisseurs institutionnels grâce à un large éventail de partenariats spécialisés dans les opérations bancaires d’investissement avancées dans les actifs numériques. Un exemple est ATS (Texture Capital’s Alternative Trading System) et la licence.

La texture gagne en potentiel pour améliorer les offres grâce aux capacités DeFi

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le partenariat donne à Texture Capital le potentiel d’améliorer ses offres avec des capacités DeFi avancées tout en créant des opportunités de synergies avec la suite de produits de base de Nexo. Ceci est possible grâce à la vaste expérience blockchain de Nexo et aux solutions clé en main pour la gestion des actifs cryptographiques.

Le marché de la texture améliore la liquidité du capital-investissement

Malgré sa création il y a seulement deux ans, Texture Capital offre un marché réglementé et activé par la blockchain qui s’adresse aux investisseurs institutionnels et accrédités tout en améliorant la liquidité du capital-investissement. C’est l’un des rares courtiers autorisés à émettre et à négocier des titres d’actifs numériques. De plus, ils sont enregistrés dans tous les États américains, ainsi que dans plusieurs territoires américains.

Tatiana Metodieva, CFA, directrice des finances et des investissements d’entreprise chez Nexo, a déclaré :

Nexo investit activement dans toutes les zones géographiques et tous les segments pour étendre sa présence stratégique, son cadre de solutions technologiques et sa préparation réglementaire dans l’écosystème des actifs numériques. La stratégie de croissance, l’orientation des services et les prévisions de conformité de Texture s’alignent bien avec la vision de Nexo pour le marché américain. Nous espérons que ce partenariat renforcera davantage l’engagement de Nexo envers une exécution de pointe et un service à sa communauté.

Après une série d’entreprises couronnées de succès, cette étape importante dans l’histoire de la branche d’investissement de Nexo permet à Texture d’offrir ses produits d’échange, ses comptes rémunérés et ses services de négociation à vocation professionnelle à un plus large éventail de clients américains.

Richard Johnson, PDG et fondateur de Texture Capital, a déclaré :

Nous sommes ravis d’accueillir Nexo en tant qu’investisseur dans notre cycle d’amorçage. Nexo a bâti une impressionnante entreprise mondiale de cryptographie, et nous sommes impatients de nous associer à eux alors que Texture continue de s’appuyer sur notre vision de révolutionner les marchés des capitaux en tirant parti de la technologie blockchain et DeFi.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent