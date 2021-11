Nexo rachète un token natif via un programme de rachat | Invezz

Échange d’actifs numériques et plate-forme Nexo a approuvé un programme de rachat de 100 millions de dollars qui permet à l’entreprise de racheter son jeton NEXO natif (NEXO / USD) à sa discrétion, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le programme prend effet immédiatement et devrait se terminer dans six mois, selon les conditions du marché.

Jetons à investir dans des objectifs stratégiques pour assurer l’intérêt des détenteurs

Les jetons rachetés par la bourse seront utilisés pour des investissements dans des objectifs stratégiques visant à sécuriser les intérêts des détenteurs de jetons par le biais de fusions de jetons avec les programmes d’acquisition de droits applicables. Nexo utilisera également certains de ces jetons pour payer des intérêts quotidiens afin de garantir la transparence et la confiance des clients.

Jetons rachetés placés en IPR

Tous les jetons NEXO rachetés seront placés dans une réserve de protection des investisseurs (IPR) sur la blockchain Ethereum. La durée de consolidation de chaque tranche de rachat sera d’au moins un an après le rachat. Les jetons seront éligibles pour les fusions et autres développements.

Le co-fondateur de Nexo, Antoni Trenchev, a commenté :

Le programme de rachat annoncé aujourd’hui reflète notre solide situation financière et souligne notre capacité à améliorer simultanément nos produits, à maintenir un bilan solide et à investir dans des stratégies de croissance alternatives, tout en offrant des bénéfices et une croissance significatifs aux détenteurs de jetons NEXO. Au fur et à mesure que la part de marché de Nexo augmente et que le secteur mûrit, nous continuerons à poursuivre des acquisitions et des fusions symboliques pour consolider notre position de leader dans l’écosystème de prêt crypto.

Nexo a terminé le programme de 12 millions de dollars cette année

Il s’agit du deuxième rachat de jetons de Nexo après avoir terminé un programme de 12 millions de dollars cette année. Ils peuvent allouer des budgets supplémentaires pour de futurs rachats en fonction des conditions du marché et de la croissance de l’entreprise. Les prêts garantis par le token natif ou les revenus du trading utilisant des paires de tokens NEXO seront directement réinvestis dans le rachat.

Présentation de Nexonomics 3.0

Le programme de rachat est un élément clé de Nexonomics 3.0, la troisième phase de l’initiative tokenomics en cours de Nexo visant à augmenter la valeur de Nexo. Cette initiative a attiré de nombreux nouveaux membres dans l’écosystème Nexo. Le jeton a culminé à 4 $ en mai de cette année, après une hausse fulgurante de 2,430%.

Jusqu’à 12% APY sur les jetons NEXO

La prochaine version de Nexonomics 2.0 a donné lieu au premier vote de gouvernance de Nexo, où les propriétaires ont exprimé une préférence pour jusqu’à 12% d’APY en jetons NEXO, payés quotidiennement.

