Nexo s’associe à Fidelity pour offrir des prêts institutionnels sécurisés en Bitcoin !

Les yeux des institutions traditionnelles se tournent vers la BTC, considérant la possibilité que les entreprises développent de nouveaux produits financiers connexes. A cette occasion, Nexo, un établissement de crédit a annoncé sa collaboration avec le dépositaire Fidelity Digital Assets. La relation entre les deux cherchera à offrir aux investisseurs des prêts garantis avec Bitcoin.

Accords adossés à des actifs extérieurs

La collaboration entre les entreprises vise à créer un environnement où de plus en plus d’institutions accèdent à la plateforme Nexo. Les personnes impliquées pourraient se tourner vers de nouveaux produits d’investissement où les actifs numériques acquièrent un rôle fondamental.

Dans cette optique, Fidelity Digital Assets représente le monde des investissements institutionnels, liés à l’utilisation des crypto-monnaies. Nexo garantira les prêts avec la société susmentionnée, dans le cadre d’accords adossés à Bitcoin.

Cela serait possible grâce aux prêts tripartites, une méthode qui servira aux institutions de protection financière pour assurer les échanges. Chaque emprunt peut être réalisé avec des accords de rachat d’actifs, utilisés à plusieurs reprises dans le secteur institutionnel traditionnel.

De nouveaux produits tirant parti des caractéristiques du monde de la cryptographie seront explorés, formant un scénario offrant davantage de possibilités financières.

Alors que la BTC jouerait un rôle crucial dans les futures opérations de prêt, ses performances seront limitées. Pour l’heure, il servirait d’actif externe de sauvegarde, tandis que les établissements consolident leurs emprunts d’actifs traditionnels.

Compte tenu des actions de Nexo pour le développement de ces prêts, les établissements bancaires seraient également intéressés. Malgré l’absence de confirmation des positions des banques, le bruit court que le secteur bancaire souhaiterait se lancer dans ce type de financement.

Tentatives multiples de fidélité

L’annonce de la collaboration entre Nexo et Fidelity n’est que l’une des nombreuses tentatives du dépositaire institutionnel d’intégrer les opérations liées au BTC. Depuis quelque temps, la firme cherche à générer des produits de cette catégorie pour les institutions.

Ce fut le cas de ses collaborations avec BlockFi et Silvergate, avec qui Bitcoin serait également pris en compte pour assurer le respect des accords. Du point de vue de Nexo, les nouveaux prêts seront « sûrs » avec l’incidence du dépositaire.

Désormais, grâce à des garanties provenant d’actifs externes tels que Bitcoin, Nexo aurait carte blanche pour présenter ses produits aux investisseurs institutionnels.

Kalin Metodiev, associé directeur et co-fondateur du cabinet, a commenté cela. « Notre clientèle bénéficiera désormais pleinement de nos produits de crédit et de commerce leaders du secteur, en s’appuyant sur les solutions de conservation et de sécurité personnalisées de Fidelity Digital Assets », a-t-il déclaré.

