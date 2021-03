Nexon a investi dans Bandai Namco, Konami et Sega Sammy

La société de jeux japonaise Nexon a révélé qu’elle avait investi de l’argent dans les sociétés de jeux Bandi Namco, Konami et Sega Sammy.

Dans un communiqué sur son site Web, l’organisation a révélé ces enjeux aux investisseurs, en plus d’un investissement que la société avait réalisé dans le spécialiste du jouet Hasbro. En 2020, Nexon a investi 58% – 874 millions de dollars – des 1,5 milliard de dollars qu’il était autorisé à investir dans des entreprises dignes. Il y a un certain nombre d’autres investissements qui ne respectent apparemment pas le seuil de divulgation.

«Nous pensons que les entreprises dotées d’une propriété intellectuelle mondiale solide et bien gérée sont souvent négligées et sous-évaluées dans un marché étroitement axé sur l’introduction de nouvelles propriétés intellectuelles», a déclaré le PDG Owen Mahoney (photo).

«Ces investissements reflètent notre respect pour les équipes de direction qui créent et développent des propriétés mondiales sur une période de plusieurs années et décennies. Nous pensons que chacun a le potentiel de capitaliser sur le passage séculaire des formats linéaires au divertissement interactif. »

«Ces investissements représentent une bonne utilisation de notre trésorerie dans un environnement à faible taux d’intérêt et nous sommes extrêmement satisfaits des premiers résultats. Bien que l’optimisation des partenariats n’ait pas été prise en compte dans nos décisions d’investissement, nous sommes ravis du dialogue qui s’est ensuivi avec certaines entreprises. »

La semaine dernière, Nexon a annoncé que le vétérinaire de Disney, Kevin Mayer, avait rejoint son conseil d’administration.

