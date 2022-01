Nexon investit 400 millions de dollars dans la société russo AGBO

La société de jeux asiatiques Nexon a investi 400 millions de dollars dans AGBO, la société de production créée par les réalisateurs d’Avengers Endgame Joe et Anthony Russo.

L’accord valorise AGBO à environ 1,1 milliard de dollars, la société ayant la possibilité de demander un financement supplémentaire jusqu’à 100 millions de dollars au premier semestre 2022. AGBO a déclaré que l’investissement lui permettrait de « poursuivre de manière agressive » le développement de jeux autour de lui. propriété intellectuelle.

« AGBO est dirigé par des créatifs qui aspirent à travailler à l’échelle de l’univers », ont déclaré les frères Russo.

« Le partenariat d’AGBO avec Nexon représente une étape importante pour le divertissement, favorisant la convergence du cinéma et des jeux de franchise avec une portée mondiale. Notre collaboration est basée sur notre vision commune de l’avenir de la narration et utilise les talents uniques des deux sociétés. »

Le co-fondateur d’AGBO, Mike Larocca, a ajouté : « Nous avons une propriété intellectuelle ici chez AGBO dont je sais que Nick et l’équipe de Nexon sont enthousiasmés et je peux dire de tout cœur qu’ils ont une propriété intellectuelle qui nous passionne et nous sommes vraiment ravis de creuser. . »

AGBO a été fondée en 2017.

