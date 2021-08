Next Backs cofondateur de Jack Wills dans la relance du label Aubin Men – WWD

LONDRES – Le géant britannique de l’omnicanal Next est sur une séquence de dépenses : six mois après avoir pris une participation dans le détaillant Reiss, il s’associe au cofondateur de Jack Wills, Peter Williams, pour relancer la marque de vêtements pour hommes Aubin.

Il y a dix ans, Aubin était commercialisé sous le nom d’Aubin & Wills et était considéré comme le frère aîné de Jack Wills, servant des vêtements de travail classiques et des vêtements sur mesure aux masses d’enfants qui avaient grandi avec des sweats à capuche Jack Wills, des robes de soirée et des vêtements preppy. Cependant, il n’a jamais eu autant de succès que Jack Wills et a été mis en veilleuse en 2012.

Next, qui vend des vêtements, des articles ménagers et des accessoires pour hommes et femmes sous sa propre marque et exploite une place de marché en ligne vendant des centaines de marques tierces, a annoncé lundi avoir pris une participation de 33% dans Aubin. Next gérera également la distribution d’Aubin, lui offrira une infrastructure d’exécution de commerce électronique de bout en bout, fournira l’utilisation de son entreposage et de son informatique, et servira de « rampe de lancement » pour les activités en ligne d’Aubin en septembre.

Williams et l’équipe Aubin seront aux commandes de la marque et du produit. Aubin sera lancé en ligne sur aubinandwills.com le 7 septembre et ouvrira un magasin autonome de 382 pieds carrés au 15 Newburgh Street, près de Carnaby Street, le même jour.

Greg Roberts, anciennement de Superdry et Jack Wills, occupera le poste de directeur général, et Rachel Silvester, ancienne élève de Jack Wills et Aubin & Wills, a été nommée directrice de la création. Williams a déclaré que la collection de lancement consistera en “des classiques réinventés, conçus pour durer, porter après porter, et ne jamais se démoder”.

Williams, qui a coupé les ponts avec Jack Wills il y a trois ans, a déclaré que la priorité d’Aubin est de « se concentrer 24h/24 et 7j/7 sur notre client cible et de produire le meilleur produit possible. Nous travaillons toujours avec des artisans spécialisés pour moderniser les basiques classiques de la garde-robe.

Il a qualifié Next de « partenaire idéal, après les 18 derniers mois de turbulences dans l’industrie. Nous sommes en mesure non seulement de fournir des produits conçus pour durer, à la fois en termes de style et de durabilité, mais également de garantir que nos clients bénéficient d’une infrastructure de livraison de classe mondiale.

Le plan est d’ouvrir un nombre limité de magasins, bien que les emplacements n’aient pas encore été déterminés, a déclaré un porte-parole d’Aubin. « Nous sommes une marque numérique, mais nous voulons être en mesure d’offrir aux consommateurs une expérience à 360°, et le magasin le fournira. »

Aubin se lance uniquement dans les vêtements pour hommes, car il s’agit toujours de la catégorie la plus populaire pour Abercrombie et Aubin & Wills, a ajouté le porte-parole.

«Nous sommes des experts en vêtements pour hommes et nous concevons pour nous-mêmes – ce qui est toujours utile – et nous ne nous concentrons pas trop sur l’âge de nos consommateurs. Cependant, nous pensons que la relance aura une forte reconnexion avec notre public d’origine, qui a grandi avec la marque. Enfin, le marché des vêtements pour hommes de plus de 30 ans est en bonne santé et représente un secteur de marché fort. Nous nous pencherons peut-être sur les vêtements pour femmes à l’avenir, mais pour l’instant, ce ne sont que des vêtements pour hommes.

Simon Wolfson, PDG de Next, a déclaré que la société est convaincue que « la combinaison des compétences exceptionnelles d’Aubin en matière de conception et de création de marque avec l’infrastructure en ligne de bout en bout de la plate-forme totale de Next peut rapidement créer une marque britannique emblématique avec un attrait durable ».

Grâce à la main ferme de Wolfson et à sa surveillance méticuleuse de l’entreprise, Next est devenu l’un des rares détaillants britanniques à avoir réussi à jongler avec le physique et le numérique.

Bien que Next existe depuis des décennies, il s’est également adapté avec agilité avec le temps, devenant le partenaire de distribution britannique de Victoria’s Secret et Laura Ashley home, et faisant place à une multitude de marques de beauté en ligne et hors ligne.

Basée à Leicester, en Angleterre, Next possède 500 magasins physiques au Royaume-Uni et en Irlande et une présence en ligne dans plus de 70 pays. La plateforme en ligne vend les produits Next ainsi que 700 autres marques de mode, de maison et de beauté, dont Reiss.

La relance d’Aubin marque le retour de Williams dans la rue après la montée rapide et la chute subséquente de Jack Wills. La marque a été placée sous administration il y a deux ans par son propriétaire d’alors Bluegem Capital Partners et rachetée pour 12,8 millions de livres par Sports Direct de Mike Ashley, qui s’est fait une spécialité de recruter des détaillants en difficulté.

L’achat comprenait environ 100 magasins Jack Wills au Royaume-Uni et en République d’Irlande, ainsi que des stocks et la marque internationale Jack Wills.

Bluegem, la société de capital-investissement qui appartenait autrefois à Liberty, a racheté Jack Wills en 2016, mais n’a pas réussi à redresser le détaillant autrefois de haut vol dans ce qui devenait un climat difficile pour le commerce de détail.

Williams a quitté Jack Wills pour de bon en 2018 après un désaccord avec Bluegem.

Jack Wills a été créé à Salcombe, Devon en 1999 et s’est rapidement fait connaître pour ses classiques inspirés du patrimoine britannique avec une touche contemporaine.

Peu de temps après son lancement, le détaillant a commencé à se déployer dans des villes universitaires telles qu’Oxford, Cambridge, Durham et St. Andrews. Elle est devenue une marque internationale avec plus de 80 magasins à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Il a ouvert des unités somptueuses dans les centres-villes, les villes universitaires et les stations balnéaires et a embauché de jeunes ambassadeurs de marque glamour pour organiser des événements sur la plage, des barbecues et des concerts et pour prêcher l’évangile de l’amusement preppy et collégial.

Parfois, la marque est également tombée sous le charme des régulateurs britanniques, qui ont décrit les campagnes publicitaires et les images du catalogue comme trop osées et ont exigé que la marque les retire.

À son apogée, Jack Wills proposait des vêtements pour hommes et femmes, notamment des vêtements sur mesure, des sweats à capuche, des pantalons de survêtement, des tricots, des sous-vêtements et des accessoires, mais il est tombé en désuétude à mesure que ces jeunes clients grandissaient et troquaient leurs looks preppy contre du streetwear, des baskets de marque et des vêtements rapides. glamour de la mode de Zara, H&M et Mango.

Williams et son équipe ont habilement capturé l’air du temps des années 2000, et au-delà, et il reste à voir s’il peut le faire à nouveau, et ramener cette génération férue de technologie, épris de baskets et de rue dans le tweed et la couture.