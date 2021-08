Next Earth and Earth 2—The Next Apple and Microsoft of the Metaverse ⋆ Crypto new media

Le métaverse est un cyberespace partagé qui agit comme une couche virtuelle au-dessus de nombreux domaines auxquels nous sommes déjà habitués, qu’il s’agisse de l’immobilier ou de l’art. Le métavers est un écosystème en évolution qui continuera de croître à mesure que de plus en plus de personnes l’utiliseront.

C’est une nouvelle frontière que nous explorons et découvrons tous, mais regardons deux des premiers joueurs qui ont ouvert la voie dans ce domaine : Next Earth et Earth 2.

Next Earth construit un monde virtuel au-dessus d’Ethereum. Il s’agit d’une plate-forme décentralisée qui permet à quiconque de créer et de monétiser des biens immobiliers virtuels via des NFT. L’équipe Next Earth a travaillé dur pour créer les outils, l’infrastructure et la communauté de développeurs nécessaires pour faire de cette vision une réalité, en plus d’avoir récemment dirigé le premier ITO au monde, ou Offre initiale de tuiles [Editor’s Note: Link to ITO article].

En revanche, l’objectif de Earth 2 est de créer un monde virtuel centralisé, où les actifs virtuels sont, en fin de compte, situés sur des serveurs centraux au lieu d’être réellement la propriété des utilisateurs.

Comparons et contrastons l’idée d’un métaverse centralisé versus décentralisé.

Métavers décentralisé : Next Earth

Les métavers décentralisés ont gagné du terrain ces derniers mois. Dans un métaverse décentralisé, les utilisateurs possèdent leurs actifs et leurs données et peuvent interagir les uns avec les autres sans avoir besoin d’intermédiaires tels que des courtiers, des gardiens ou d’autres tiers.

Next Earth est un exemple éminent d’un métavers décentralisé. C’est un monde virtuel immersif construit sur Ethereum où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des terrains virtuels à l’aide de NFT (tokens non fongibles). Les NFT représentent des parcelles de terrain virtuel qui sont uniques car elles ne peuvent être possédées que par un seul jeton numérique.

En plus de toute cette activité qui se déroule sur sa plate-forme, Next Earth a activement développé son écosystème communautaire avec un programme de parrainage communautaire pour aider à développer sa base d’utilisateurs et à étendre le métaverse.

Un aspect intéressant de Next Earth est qu’il ne s’agit pas seulement de posséder des biens immobiliers virtuels, mais aussi de créer de l’art pour que les autres puissent en profiter dans le monde virtuel. Cette idée de «land art virtuel» basée sur la technologie NFT a été lancée par Next Earth.

Métavers centralisé : Terre 2

Jetons maintenant un coup d’œil à Earth 2, un monde virtuel centralisé. La différence entre Next Earth et Earth 2 est que les actifs virtuels de Next Earth appartiennent aux utilisateurs, alors que sur Earth 2, tous les actifs virtuels sont hébergés sur les serveurs centraux de l’entreprise.

Qu’est-ce que cela signifie pour toi?

Next Earth a été conçu à partir de zéro pour être une plate-forme entièrement décentralisée. Cela signifie que chaque aspect de la plate-forme est open source et sans autorisation afin d’éviter qu’un seul point de défaillance ou de contrôle ne soit retiré de sa communauté.

En plus de ces aspects techniques, Next Earth s’est également engagé à gérer son infrastructure en tant qu’organisation axée sur l’environnement à travers un DAO (organisation autonome décentralisée), qui garantira que les décisions futures seront prises par le biais d’un vote parmi les membres de sa communauté.

En revanche, Earth 2 n’est pas du tout décentralisé. Toute son infrastructure est hébergée par des serveurs centralisés sans code open source et sans aucun moyen pour quiconque en dehors de modifier ou de s’approprier véritablement les actifs de leurs serveurs.

Il n’y a également aucune garantie qu’eux-mêmes ou tout autre fournisseur d’hébergement tiers qu’ils utilisent ne feront pas faillite ou ne seront pas rachetés par une autre entreprise à un moment donné dans le futur – quelque chose qui pourrait potentiellement entraîner la perte à jamais de votre terrain virtuel si vous le stocker sur leurs serveurs.

Cela dit, l’avenir des métaverses sera à la fois des applications centralisées et décentralisées. En d’autres termes, la centralisation n’empêche pas un projet de réussir.

C’est pourquoi l’avenir du métaverse n’est pas seulement Next Earth : c’est Earth 2, c’est Sandbox, c’est même Facebook, c’est toute autre plate-forme qui peut apporter les avantages des cyberespaces partagés à un large éventail d’utilisateurs. Tout comme Apple et Microsoft sont des entreprises très différentes, Next Earth et Earth 2 ont leurs différences, mais les deux ont le potentiel de se tailler une grande niche dans l’espace métavers en plein essor.