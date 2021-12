Next Earth DAO fait un don de 330 BNB (204 000 $)

Next Earth, une réplique de la Terre construite sur la blockchain, a annoncé avoir fait don de 330 BNB (environ 204 000 USD) à des causes environnementales grâce aux contributions versées en novembre. Le don a été fait par l’intermédiaire d’un DAO (organisation autonome décentralisée) votant, où les propriétaires votent à quelles œuvres caritatives faire un don. Le pourcentage de chaque vote correspond au pourcentage de fonds que l’organisme de bienfaisance obtiendra.

Les destinataires du don de novembre de Next Earth étaient Amazon Watch, Kiss the Ground, SEE Turtles et The Ocean Cleanup. Ocean Cleanup a remporté le plus de votes, avec 493 votes et près de 200 BNB. Amazon Watch a été finaliste, recevant 215 votes et environ 87 BNB, tandis que Kiss the Ground a reçu 56 votes et SEE Turtles a reçu 53 votes.

Il s’agit du dernier d’une série de dons mensuels effectués par Next Earth. En octobre, Next Earth a fait un don de plus de 64 000 $ à des causes environnementales.

Next Earth a été créé en tant que réplique de Earth basée sur NFT avec une interface cartographique qui permet aux utilisateurs de parcourir les tuiles terrestres virtuelles à vendre. Next Earth migre vers le réseau Polygon pour réduire les tarifs de gaz, améliorer la stabilité et l’accessibilité.

10% de tous les achats sont reversés à des causes environnementales par le biais du DAO votant. Les propriétaires peuvent voter pour les organismes de bienfaisance qui reçoivent des dons chaque mois, et le pourcentage de chaque vote correspond au pourcentage des fonds que l’organisme de bienfaisance collectera.

Organismes de bienfaisance sélectionnés

L’association caritative gagnante, The Ocean Cleanup, se concentre sur le nettoyage des océans du monde. L’organisation a été fondée par Boyan Slat, un homme d’affaires néerlandais alors qu’il n’avait que 16 ans.

Ocean Cleanup utilise la technologie pour développer un système permettant de nettoyer passivement les océans du monde. Le système se compose d’une grande barrière flottante en forme de U qui recueille les débris lorsqu’ils se déplacent dans l’eau. La barrière est attachée à une plate-forme qui se trouve à la surface de l’eau et sert de point de collecte des débris. Le don de Next Earth aidera à soutenir les efforts de The Ocean Cleanup pour nettoyer les océans du monde et prévenir d’autres dommages à l’environnement de notre planète.

La prochaine organisation caritative, Amazon Watch, se concentre sur la défense de la forêt tropicale et de ses habitants. Amazon Watch a été fondée en 1996. L’organisation est basée à Oakland et travaille en partenariat avec les communautés autochtones de la forêt amazonienne pour défendre leurs terres, leurs forêts et leurs droits.

Amazon Watch a fait campagne pour s’opposer à la construction de barrages, au forage de pétrole et de gaz dans la forêt tropicale et à l’expansion de l’élevage dans la forêt tropicale. L’organisation offre également une formation et un soutien aux communautés autochtones qui s’efforcent de protéger leurs terres. Le don de Next Earth aidera Amazon Watch à poursuivre son travail de plaidoyer pour la forêt tropicale et ses habitants.

Le troisième organisme de bienfaisance, Kiss the Ground, s’emploie à restaurer la santé des sols. L’organisation s’efforce de sensibiliser à l’importance d’un sol sain pour inverser le changement climatique et restaurer la santé humaine. Le don de Next Earth aidera Kiss the Ground à poursuivre son travail pour restaurer la santé des sols.

Le quatrième organisme de bienfaisance, SEE Turtles, se concentre sur la protection des tortues marines. SEE Turtles a été co-fondée par le Dr Wallace J. Nichols en 2008. L’organisation s’efforce de protéger les tortues marines par le biais de programmes d’éducation, de plaidoyer et de conservation.

SEE Turtles organise des programmes de nettoyage des plages et de surveillance des nids, éduque les gens sur les tortues marines et leur environnement, et plaide en faveur de lois qui protègent les tortues marines. L’organisation sensibilise également le public aux menaces auxquelles les tortues marines sont confrontées via son site Web et ses réseaux sociaux. Le don de Next Earth aidera SEE Turtles à poursuivre son travail de protection des tortues marines.

L’importance de la Blockchain pour toujours

Les projets de blockchain prennent de plus en plus conscience de l’importance de redonner à la société. Next Earth n’est qu’un exemple de projet de blockchain utilisant sa technologie pour soutenir des causes caritatives.

Les dons de Next Earth sont faits dans le but d’aider à préserver et à protéger l’environnement. L’entreprise prévoit de continuer à reverser une partie de ses bénéfices à des causes environnementales chaque mois. La capacité de la blockchain à faciliter des transactions transparentes et immuables en fait une plate-forme idéale pour soutenir des causes caritatives.

Les projets de blockchain cherchant à faire le bien dans le monde doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent utiliser leur technologie pour soutenir des causes caritatives. Les causes caritatives peuvent être financées directement via des projets de blockchain ou par des organisations caritatives tierces à la recherche de nouvelles sources de financement.

