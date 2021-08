Next Earth – Un projet de métaverse basé sur NFT peut-il se classer parmi les 100 meilleurs projets de cryptographie ? Crypto nouveaux médias

Depuis son apparition sur la scène, la crypto a jeté les bases d’un système économique souverain décentralisé, axé sur la communauté et doté d’un attrait universel. Aujourd’hui, les métavers réécrivent le script avec des personas numériques et des NFT (tokens non fongibles). Ils offrent la liberté d’exister en ligne dans un monde véritablement numérique, gagnant des millions de participants et encore plus d’admirateurs à travers le monde.

Le potentiel des métavers est mis en évidence par l’attention dont bénéficient actuellement les transactions foncières virtuelles. Dans notre quête pour être une espèce en réseau, nous nous sommes fixés sur un avenir qui fonctionne via des routes en ligne. Malgré les doutes et les inquiétudes, les métavers ont continué de jouir d’une popularité croissante.

Cependant, parmi tous ces métavers, lequel offre une vie numérique vraiment globale ?

Tous les métavers ne sont pas identiques, ce qui est évident dans les chiffres de la communauté et les mouvements de prix symboliques. Au-delà des indicateurs techniques, l’expérience digitale proposée distingue chaque métavers l’un de l’autre. Les projets antérieurs ont rencontré des problèmes et des limites, tandis que les nouveaux venus cherchaient à améliorer les systèmes existants.

Next Earth – un énorme potentiel de croissance

En termes de potentiel pour la vie numérique, Next Earth a un avenir prometteur. Premièrement, il n’en est qu’à ses balbutiements, ce qui présente davantage de terrains virtuels à des utilisateurs qui n’ont jamais été occupés auparavant. Ils ont un monde ouvert à concevoir selon leur volonté.

Deuxièmement, les perspectives d’investissement sont bien supérieures à celles de la concurrence, car l’appréciation des terres reste encore abordable. Enfin, la communauté est en pleine croissance, ce qui représente un énorme potentiel de croissance.

Next Earth promet des transactions sécurisées et ultra-rapides, contrairement à ses homologues basés sur Ethereum. Un temps de blocage de moins de trois secondes n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Les transactions inter-shards sont beaucoup plus sécurisées et les risques d’attaques de prise de contrôle sont minimes. Les jetons BEP-20 sont très flexibles et polyvalents en termes de transactions. Les récompenses de mise sont supérieures, allant de 1 à 20 % du montant de la transaction pour diverses entreprises de transaction. Les jetons BEP-20 ont des caractéristiques désinflationnistes, assurant une combustion appropriée des jetons pour maintenir l’équilibre à mesure que la plate-forme progresse.

La confiance institutionnelle s’estompe – Next Earth relèvera-t-il le défi ?

Tous les projets ne valent pas le temps et le capital d’un individu. Les environnements virtuels, en particulier les métavers, exigent d’énormes ressources de la part de la communauté. Les lacunes du Web 2.0 menaçant de plus en plus la liberté numérique, les utilisateurs affluent vers des métavers tels que Next Earth pour savourer les joies humaines.

Next Earth est une plate-forme neutre qui renonce à la censure subjective, promeut la décentralisation, protège la confidentialité et fonctionne comme un pont physique-virtuel transparent. Les NFT offrent une liberté financière en ligne indispensable ainsi que des caractéristiques transactionnelles supérieures.

Qu’il s’agisse d’art numérique ou de terrain virtuel, Next Earth développe un token à la hauteur. Offrant une existence virtuelle hautement immersive et interconnectée, Next Earth a toutes les caractéristiques d’un véritable projet de cryptographie.

Next Earth fera-t-il son entrée dans le top 100 des projets de cryptographie ?

Actuellement, les métavers commencent à connaître la FOMO (Fear-of-Missing-out), faisant grimper les prix des terrains virtuels. Les investisseurs se bousculent pour comprendre l’engouement et exploiter le potentiel d’investissement. Dans un tel scénario, des projets comme Next Earth bénéficieront probablement de leur entrée relativement tardive, car les utilisateurs apprécient les expériences numériques plus triées.

À notre époque, nous ne pouvons probablement pas comprendre la véritable échelle des métavers car ils sont à des kilomètres dans le futur par rapport à tout concept parallèle. Cependant, les crypto-monnaies ont été confrontées à une énigme similaire il y a environ 10 ans et regardez où nous en sommes tous aujourd’hui.

La beauté du royaume de la cryptographie est qu’il a réussi contre toute attente. Aujourd’hui, les métavers représentent le summum de l’innovation cryptographique.

Plus important encore, ce qui propulsera Next Earth dans le top 100 des projets de cryptographie sera sa dépendance à l’éthique de base du domaine de la cryptographie, c’est-à-dire la transparence, la décentralisation et la confidentialité.