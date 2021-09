Next pour diriger les opérations de Gap au Royaume-Uni dans une joint-venture

Gap est en train de fermer l’ensemble de ses 81 magasins au Royaume-Uni.

// Next accepte de gérer les activités de Gap au Royaume-Uni et en Irlande en tant que partenaire franchisé // Next exploitera les activités de commerce électronique de Gap sur la plateforme Next Total

Next gérera les activités en ligne de Gap au Royaume-Uni et en Irlande en tant que partenaire franchisé, une fois que les sociétés auront finalisé un accord.

Les entreprises de mode ont annoncé qu’elles formeraient une coentreprise avec Next détenant 51 % et Gap détenant 49 %.

Next exploitera les activités en ligne de Gap sur la plate-forme Next Total, hébergera les magasins de la marque Gap et offrira des options de clic et de collecte l’année prochaine.

Le détaillant américain Gap est sur le point de fermer tous ses 81 magasins au Royaume-Uni après qu’un examen stratégique de l’entreprise a conclu qu’elle devrait passer au mode en ligne uniquement.

« Next est ravi de la perspective que sa plateforme Total soutienne Gap dans la prochaine étape de développement de leur marque de renommée mondiale au Royaume-Uni et en Irlande », a déclaré Lord Simon Wolfson, directeur général de Next.

Le président et chef de la direction de Gap Global, Mark Breitbard, a déclaré que le partenariat amplifierait les activités omnicanales de Gap et rencontrerait les clients là où ils faisaient leurs achats actuellement.

Cela survient alors que la pandémie a accéléré une augmentation des achats en ligne et que les géants de la mode en ligne ont marqué une flambée des ventes des acheteurs bloqués.

