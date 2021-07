Next Slash mettant en vedette Myles Kennedy et l’album des conspirateurs à paraître via Gibson Records, nouvellement lancé

Depuis 127 ans, Gibson — la marque d’instruments américaine emblématique — a été synonyme de création et de mise en forme du son à travers les genres de musique et les générations de joueurs. Gibson a annoncé aujourd’hui le lancement de Disques Gibson, dont le siège est à Music City, Nashville, Tennessee, aux côtés d’un partenariat stratégique avec le label BMG.

Depuis deux ans et demi, Gibson a lancé des initiatives musicales réussies construites autour de leurs marques emblématiques, de leurs guitares haut de gamme et d’artistes incroyables. Sans parler des initiatives qui ont redynamisé le Gibson fanbase et la communauté musicale en général, y compris Collections d’artistes Gibson, Télé Gibson, les Application Gibson, les Groupe Génération Gibson (G3), Gibson donne, et le nouvellement ouvert Garage Gibson à Nashville. Disques Gibson est la prochaine étape majeure pour contribuer à l’évolution des partenariats d’artistes collaboratifs.

La musique emblématique qui a inspiré les mouvements générationnels a été enregistrée avec Gibson guitares depuis la création de la musique enregistrée. Gibson Les enregistrements fonctionneront avec Gibson artistes à produire, enregistrer et promouvoir leur musique auprès des fans du monde entier, en diffusant le pouvoir de leur musique, en créant, en construisant et en diffusant de la musique centrée sur la guitare, dans tous les genres, aux fans du monde entier.

Disques Gibson a également annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec un label pour la sortie avec BMG, la quatrième plus grande entreprise musicale au monde.

“Lancer une maison de disques au service de nos artistes est l’évolution naturelle de nos 127 ans d’histoire. Disques Gibson travaillera avec Gibson artistes à capturer, enregistrer et promouvoir leur musique dans le cadre d’un partenariat amical avec les artistes », déclare César Gueikian, président de la marque, Marques Gibson. “Disques Gibson nous gardera tous à Gibson axé sur notre culture d’artiste d’abord qui est engagée et connectée à la musique. Nous sommes ravis de lancer Disques Gibson, pour annoncer que Sabrer est notre premier artiste signé et que nous avons conclu un partenariat de label avec BMG.”

“C’est un honneur d’être la première sortie de la nouvelle Disques Gibson,” dit Sabrer. “C’est un zénith dans notre partenariat à coup sûr et d’avoir travaillé si étroitement avec Gibson pendant si longtemps, je sais qu’ils seront un label qui soutiendra véritablement leurs artistes de manière créative. Pas seulement moi, mais tous les artistes avec qui ils choisissent de travailler. C’est parfait.”

“Partenariat avec Disques Gibson et BMG présente une opportunité passionnante et unique d’explorer de nouvelles idées pour le marketing et la promotion d’un disque », ajoute Jeff Varner, co-fondateur de Groupe de gestion des révélations (Sabrergestionnaire de longue date de). « Cela montre un réel engagement de la part de Gibson envers la communauté des artistes, et il servira de modèle pour les futures sorties d’artistes. Travailler avec César et le Gibson L’équipe a fourni une nouvelle approche sur la façon dont nous pouvons soutenir la sortie d’un album.”

“BMG félicite Gibson sur le lancement de leur nouveau label et est fier de collaborer avec Disques Gibson lors de la sortie de son premier album”, déclare Thomas Scherer, Président, BMG répertoire et marketing, New York et Los Angeles. « C’est le match parfait entre deux marques mondiales avec une révérence inégalée pour les artistes emblématiques et un respect pour servir leurs talents créatifs. Nous sommes ravis d’être le partenaire mondial de Sabrerle nouvel album de avec MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS et j’ai hâte de livrer leur nouvelle musique aux fans du monde entier.”

