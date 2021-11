Next Verzuz Battle – Bone Thugs-N-Harmony contre Three 6 Mafia

Après un an de négociations, Verzuz TV a annoncé que Bone Thugs-N-Harmony affronterait Three 6 Mafia lors de la prochaine bataille de Verzuz.

Le compte officiel de Verzuz TV a annoncé la nouvelle le 12 novembre, excitant les fans de hip-hop du monde entier. « C’EST CETTE TEMPS », lit-on dans le message annonçant la bataille. Vous pouvez vous connecter à Verzuz TV pour regarder la bataille de rap en direct à Los Angeles le jeudi 2 décembre à 16h30 PT / 19h30 HE. Les fans des batailles sur les réseaux sociaux ont demandé à voir ces deux groupes classiques des années 90 s’affronter.

Les fans des deux groupes demandent cette confrontation depuis des décennies. La bataille entre les groupes a été longue à venir. Dans le passé, un peu de bœuf de courte durée entre les groupes a inspiré l’EP unique « Live by Yo Rep ». Les deux groupes voulaient faire une bataille de rap indépendante de Verzuz en avril 2020 – mais cela a dû être annulé.

Selon Verzuz TV, Swizz Beats a contacté Krazie pour faire avancer l’événement.

Comment regarder Bone Thugs-N-Harmony et Three 6 Mafia Verzuz Battle

Vous pouvez regarder la prochaine bataille de Verzuz entre ces deux groupes de rap légendaires de différentes manières. La chaîne Instagram Verzuztv héberge la bataille sur son flux en direct.

Pour ceux qui veulent regarder la bataille sur grand écran, Fite TV accueille également la prochaine bataille de Verzuz. C’est un service premium, mais il offre un essai gratuit de sept jours d’événements en direct à la carte.

Qu’est-ce que Verzuz ?

Les producteurs de musique Swizz Beatz et Timbaland ont créé la sensation Instagram l’année dernière pendant la pandémie. Les batailles de Verzuz opposent deux des plus grands noms de la musique via Instagram Live. C’est une bataille amicale en tête-à-tête – sans véritable vainqueur déclaré. Mais cela donne aux fans une chance d’entendre leurs tubes préférés et de débattre sur la meilleure performance.

À propos de Trois 6 Mafia

Le groupe a commencé comme un groupe de rap underground sur le thème de l’horreur avant de se généraliser. Le groupe est originaire de Memphis, Tennessee, et compte de nombreux membres, dont Gangsta Blac, Gansta Boo, La’ Chat, Koopsta Knicca, Lord Infamous, Playa Fly et Crunchy Back.

Aujourd’hui, le groupe comprend Juicy J et DJ Paul, producteurs de musique maison. « Star Fly » a été le premier grand succès du groupe, ouvrant la porte au grand public.

À propos de Bone Thugs-N-Harmony

Bone Thugs-N-Harmony est originaire de Cleveland, Ohio et présente les rappeurs Bizzy Bone, Wish Bone, Layzie Bone, Krayzie Bone et Flesh-n-Bone. Le groupe de rap est le seul à travailler avec 2pac, Notorious BIG et Eazy-E avant leur mort.

Ruthless Records a signé le groupe en 1993 avec le premier EP Creepin sur ah Come Up. Leur chanson à succès « Tha Crossroads » a remporté un Grammy Award en 1997 – c’est un hommage à feu Eazy-E.