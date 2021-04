Neymar à Barcelone est peut-être terminé avant même d’avoir commencé

C’est devenu une tradition annuelle à ce stade. Neymar, mettant fin à son temps avec le PSG et retournant à Barcelone est devenu un rêve de fièvre tabloïd et blog. L’ancien ailier du Barça et le contrat de la star brésilienne arriveront à sa fin l’année prochaine. La réflexion générale était qu’un renouvellement avec le PSG semblait certain.

Cependant, comme nous nous y sommes habitués, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles un retour à Barcelone pourrait être de mise. Ces rumeurs sont insensées, pour être clair. Le Brésilien devrait être acheté au PSG cet été, puis le Barça devrait payer sa masse salariale. Ni l’un ni l’autre n’est possible.

Le PSG, après avoir remporté une belle victoire en quart de finale contre le Bayern Munich en Ligue des champions, ne sera pas impatient de le laisser partir. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a parlé de Neymar après la victoire mardi.