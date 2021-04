Neymar a été salué pour une performance “ exceptionnelle ” contre le Bayern Munich en Ligue des champions, mais la star du Paris Saint-Germain a dit de produire “ beaucoup plus ” pour être considéré comme un grand

Neymar a été salué pour sa performance “ exceptionnelle ” lors de la défaite 1-0 du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich mardi soir.

Mais on a dit au Brésilien de produire ce niveau de performance “ beaucoup plus ” pour être considéré comme un grand.

Neymar a été très malchanceux de ne pas marquer contre le Bayern Munich la nuit dernière

Les champions de Ligue 1 ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions aux buts à l’extérieur et affronteront Man City ou le Borussia Dortmund dans les quatre derniers.

Neymar, qui a marqué lors d’une victoire 3-2 contre le Bayern au match aller, a frappé la barre transversale deux fois lors du deuxième match dans un autre affichage impressionnant.

Le joueur de 29 ans a souvent été salué comme l’un des meilleurs footballeurs du monde, mais les fans et les experts ont hésité à le désigner comme l’un des plus grands du jeu en raison de ses performances incohérentes et de son penchant pour le jeu d’acteur.

La légende écossaise Ally McCoist a été très impressionnée par la dernière brillante sortie de Neymar dans la plus haute compétition européenne, mais a défié la star d’apporter un nouveau niveau de cohérence à son jeu.

Il a déclaré à talkSPORT: «La performance de la nuit doit être Neymar.

«Il était absolument incroyable. Je pense que c’est le meilleur que je l’ai vu.

«Il avait besoin de ce type de performance à ce niveau contre ce niveau d’opposition.

«Il a toujours montré des morceaux et des morceaux. Nous avons toujours su qu’il était de première classe, mais j’ai trouvé que son niveau de performance pendant la durée du match était absolument exceptionnel.

«Il doit produire cette forme beaucoup plus à ce niveau.»

Neymar a marqué 53 buts en 65 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée au PSG pour un record du monde de 200 millions de livres sterling de Barcelone en 2017.

Neymar et Kylian Mbappe ne devraient PAS jouer en Ligue 1, selon Jamie Carragher

Lui et son coéquipier Kylian Mbappe ont formé un formidable partenariat offensif et sont considérés comme deux des meilleurs joueurs du football mondial.

Cependant, l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher insiste sur le fait qu’aucun joueur ne devrait jouer en Ligue 1 compte tenu de son talent remarquable, affirmant qu’ils sont trop bons pour le PSG.

Il a déclaré à CBS Sports: «Si le PSG remporte la Ligue des champions cette année, ce sera un tirage au sort entre lui et Mbappe pour qui remporte le Ballon d’Or.

«Je ne pense pas que des joueurs de cette qualité de Mbappe et Neymar devraient jouer pour le Paris Saint-Germain.

«Ils ne devraient pas jouer dans le championnat de France. C’est une mauvaise ligue. C’est juste à propos de ces nuits de Ligue des champions [for PSG players].

«Jouant semaine après semaine en France, des joueurs de cette qualité ne devraient pas jouer dans cette ligue. Ce n’est pas assez bon.