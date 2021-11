15/11/2021 à 19:31 CET

Marcos Evangelista de Morais, plus connu comme ‘Cafu‘est l’un des grands footballeurs de l’histoire du beau jeu. Pour beaucoup, considéré comme le meilleur arrière droit de tous les temps, le double champion du monde avec le Brésil a accordé une interview au journal ‘Marca’, dans laquelle il a déclaré que « Neymar a plus de talent que Messi et Cristiano Ronaldo« Cependant, l’ancien joueur milanais a également mis en garde son compatriote et actuel star de l’équipe nationale de Rio de Janeiro, Neymar Jr, puisque selon Cafu lui-même « n’utilise pas correctement son talent« .

Il affirme qu’il s’agit d’une question d’application et non de technique : « Doit apprendre à prendre des responsabilités sur le terrain et être un leader. Un capitaine, une référence pour ses coéquipiers. Et surtout doit se consacrer à 100% au football. Par exemple, je n’étais pas l’un des meilleurs arrières latéraux d’un point de vue technique, mais en ne me consacrant qu’au football, j’ai réussi à devenir professionnel. »

De même, l’ancien arrière latéral a également profité de l’occasion pour parler de la revenir de Dani Alves à Barcelone: « Je n’étais pas surpris, je savais déjà, je lui avais parlé. Il était chez moi il y a deux mois et il m’a dit qu’il avait une chance. Je lui ai dit que cela semblait être une excellente idée. Tout grand footballeur sait quand s’arrêter ou pas et il ne devrait pas laisser les autres prendre cette décision à sa place. Il s’entraîne, il veut retourner à Barcelone. Il est concentré ».

Finalement, Cafu Il revient également sur un épisode de sa carrière de footballeur dans lequel il a été proche de jouer en Espagne, plus précisément pour le Real Madrid : « J’ai eu l’opportunité de jouer pour le Real Madrid en 1992, alors que Sao Paulo disputait son premier titre de Coupe du monde. Clubs. Real m’avait parlé, mais Ils ne m’ont pas laissé partir même s’il y avait un pré-accord« , a-t-il affirmé.