Neymar attaque Nike et nie les accusations: “C’est absurde, ment”

28/05/2021

Activé à 20:16 CEST

.

Le devant Neymar, qui se concentre avec l’équipe brésilienne à Rio de Janeiro, s’en est pris à Nike ce vendredi et a démenti que son contrat de parrainage se soit terminé en ne collaborant pas pour élucider une plainte d’agression sexuelle par un employé de la firme.

« Prétendre que mon contrat a pris fin parce que je n’ai pas contribué de bonne foi à une enquête est absurde, un menteur »a déclaré l’agresseur du Paris Saint Germain dans les réseaux sociaux, dans sa première manifestation depuis que le scandale a sauté. Nike a indiqué avoir rompu son contrat de sponsoring avec le footballeur parce qu’il n’aurait pas coopéré à une enquête interne basée sur la plainte d’un employé de la multinationale américaine qui l’accusait d’agression sexuelle.

Selon la plainte, révélée par le Wall Street Journal, les événements se sont produits en 2016, lorsque Neymar était à New York et que l’employé s’était rendu dans sa chambre d’hôtel pour coordonner les événements et la logistique. C’est alors que la star de Canarinha aurait tenté de la forcer à pratiquer le sexe oral, selon le journal. Neymar Il a nié qu’un tel épisode se soit produit, il a affirmé ignorer la personne qui l’accusait et se positionner comme une victime de plus.

“Ils ne m’ont pas donné l’opportunité de me défendre. Ils ne m’ont pas donné l’opportunité de découvrir qui est cette personne qui a été offensée. Je ne la connais męme pas. Je n’ai jamais eu de relation avec elle. Je n’ai même pas eu l’occasion de parler, de connaître les vraies raisons de sa douleur”, a-t-il déclaré.

« Cette personne, un travailleur, n’était pas protégée. Moi, un athlète parrainé, je n’étais pas protégé. Jusqu’à quand ? De plus, il a accusé Nike d’avoir caché l’affaire, dont il a dit qu’il n’était pas au courant, depuis 2016. “En 2017, je suis retourné aux États-Unis pour une campagne publicitaire, avec les mêmes personnes. Ils ne m’ont rien dit, rien n’a changé!”, S’est-il exclamé.

“En 2017, 2018, 2019 nous avons fait des voyages, des campagnes, d’innombrables sessions d’enregistrement et ils ne m’ont rien dit. Une affaire d’une telle gravité et ils n’ont rien fait, qui sont les vrais responsables ? “, a-t-il ajouté. Il a également dit qu’il se sentait ” ferme et fort “, conscient que ” le temps, toujours ce temps cruel, apportera les vraies réponses “.

“Ironies du destin, je vais continuer à marquer sur ma poitrine une marque qui m’a trahi. C’est la vie!” De la marque Puma.

Neymar a déjà fait face en 2019 à une autre plainte pour violation présumée d’un mannequin dans un hôtel parisien en mai de la même année. Le «10» de Canarinha a toujours plaidé non coupable et a reconnu qu’il avait eu des relations sexuelles avec la femme qui l’accusait, mais consensuelles. La plainte a été déposée des mois plus tard par la justice brésilienne.